Segnali / MetaTrader 4 / No Rush Bambi
Jennifer Tawiah

No Rush Bambi

Jennifer Tawiah
0 recensioni
Affidabilità
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2024 158%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
345
Profit Trade:
262 (75.94%)
Loss Trade:
83 (24.06%)
Best Trade:
38.67 USD
Worst Trade:
-32.57 USD
Profitto lordo:
2 604.41 USD (198 422 pips)
Perdita lorda:
-466.98 USD (32 993 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (184.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
184.64 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.80%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
65.53
Long Trade:
172 (49.86%)
Short Trade:
173 (50.14%)
Fattore di profitto:
5.58
Profitto previsto:
6.20 USD
Profitto medio:
9.94 USD
Perdita media:
-5.63 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.57 USD (1)
Crescita mensile:
9.54%
Previsione annuale:
115.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
32.62 USD (1.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.64% (32.57 USD)
Per equità:
27.43% (775.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 47
USDCAD 45
EURGBP 40
GBPJPY 31
EURNZD 31
AUDUSD 28
AUDCAD 26
CADCHF 25
EURCHF 23
AUDNZD 19
NZDJPY 18
CHFJPY 12
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 270
USDCAD 302
EURGBP 231
GBPJPY 244
EURNZD 196
AUDUSD 219
AUDCAD 145
CADCHF 132
EURCHF 152
AUDNZD 142
NZDJPY 49
CHFJPY 56
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 20K
USDCAD 22K
EURGBP 9.6K
GBPJPY 30K
EURNZD 25K
AUDUSD 12K
AUDCAD 10K
CADCHF 6.1K
EURCHF 8.1K
AUDNZD 6.3K
NZDJPY 7.8K
CHFJPY 9.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.67 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +184.64 USD
Massima perdita consecutiva: -3.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-Standard4
0.00 × 1
XMGlobal-Real 20
0.00 × 6
SVSMarkets-Live
0.00 × 2
TegasFX-Live-UK
0.00 × 3
TradeXPrime-Live 2
0.00 × 48
PFD-Real
0.00 × 2
TriumphFX-live
0.00 × 17
VARIANSE-Main
0.00 × 59
ThreeTrader-Live
0.00 × 22
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 3
Varchev-Real
0.00 × 164
MaxiServices-Real
0.00 × 269
WetradeInternational-Live
0.00 × 11
LCG-Live1
0.00 × 5
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 369
VanfInternational-Primary
0.00 × 2
PurpleTrading-04Live
0.00 × 101
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 41
AxiTrader-US03-Demo
0.00 × 2
GMI-Live08
0.00 × 2
OctaFX-Real6
0.00 × 5
ZealCapital-Live
0.00 × 38
XM.COM-Real 13
0.00 × 28
XtreamMarkets-Real2
0.00 × 3
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
918 più
No Rush. Just patience. Not here for the money. Just here to track and monitor to improve the strategy.

Will love you to invest, but only money you can afford to lose

Non ci sono recensioni
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.26 14:16
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.03.27 22:18
No swaps are charged on the signal account
2025.03.12 11:25
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
