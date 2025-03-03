SignauxSections
No Rush Bambi
Jennifer Tawiah

No Rush Bambi

Jennifer Tawiah
0 avis
Fiabilité
48 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2024 158%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
345
Bénéfice trades:
262 (75.94%)
Perte trades:
83 (24.06%)
Meilleure transaction:
38.67 USD
Pire transaction:
-32.57 USD
Bénéfice brut:
2 604.41 USD (198 422 pips)
Perte brute:
-466.98 USD (32 993 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (184.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
184.64 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.71
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.80%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
65.53
Longs trades:
172 (49.86%)
Courts trades:
173 (50.14%)
Facteur de profit:
5.58
Rendement attendu:
6.20 USD
Bénéfice moyen:
9.94 USD
Perte moyenne:
-5.63 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-3.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-32.57 USD (1)
Croissance mensuelle:
10.43%
Prévision annuelle:
126.54%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
32.62 USD (1.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.64% (32.57 USD)
Par fonds propres:
27.43% (775.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 47
USDCAD 45
EURGBP 40
GBPJPY 31
EURNZD 31
AUDUSD 28
AUDCAD 26
CADCHF 25
EURCHF 23
AUDNZD 19
NZDJPY 18
CHFJPY 12
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 270
USDCAD 302
EURGBP 231
GBPJPY 244
EURNZD 196
AUDUSD 219
AUDCAD 145
CADCHF 132
EURCHF 152
AUDNZD 142
NZDJPY 49
CHFJPY 56
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 20K
USDCAD 22K
EURGBP 9.6K
GBPJPY 30K
EURNZD 25K
AUDUSD 12K
AUDCAD 10K
CADCHF 6.1K
EURCHF 8.1K
AUDNZD 6.3K
NZDJPY 7.8K
CHFJPY 9.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.67 USD
Pire transaction: -33 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +184.64 USD
Perte consécutive maximale: -3.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-Standard4
0.00 × 1
XMGlobal-Real 20
0.00 × 6
SVSMarkets-Live
0.00 × 2
TegasFX-Live-UK
0.00 × 3
TradeXPrime-Live 2
0.00 × 48
PFD-Real
0.00 × 2
TriumphFX-live
0.00 × 17
VARIANSE-Main
0.00 × 59
ThreeTrader-Live
0.00 × 22
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 3
Varchev-Real
0.00 × 164
MaxiServices-Real
0.00 × 269
WetradeInternational-Live
0.00 × 11
LCG-Live1
0.00 × 5
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 369
VanfInternational-Primary
0.00 × 2
PurpleTrading-04Live
0.00 × 101
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 41
AxiTrader-US03-Demo
0.00 × 2
GMI-Live08
0.00 × 2
OctaFX-Real6
0.00 × 5
ZealCapital-Live
0.00 × 38
XM.COM-Real 13
0.00 × 28
XtreamMarkets-Real2
0.00 × 3
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
918 plus...
No Rush. Just patience. Not here for the money. Just here to track and monitor to improve the strategy.

Will love you to invest, but only money you can afford to lose

Aucun avis
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.26 14:16
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.03.27 22:18
No swaps are charged on the signal account
2025.03.12 11:25
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
No Rush Bambi
40 USD par mois
158%
0
0
USD
3.5K
USD
48
100%
345
75%
100%
5.57
6.20
USD
27%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.