Giovanni Varriale

Heygiova85

Giovanni Varriale
0 inceleme
Güvenilirlik
61 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 10%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 933
Kârla kapanan işlemler:
1 406 (72.73%)
Zararla kapanan işlemler:
527 (27.26%)
En iyi işlem:
178.34 EUR
En kötü işlem:
-422.36 EUR
Brüt kâr:
7 121.21 EUR (210 136 pips)
Brüt zarar:
-5 762.49 EUR (182 115 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (191.18 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
279.26 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
81.98%
Maks. mevduat yükü:
22.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
78
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.71
Alış işlemleri:
994 (51.42%)
Satış işlemleri:
939 (48.58%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.70 EUR
Ortalama kâr:
5.06 EUR
Ortalama zarar:
-10.93 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-404.25 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 411.00 EUR (12)
Aylık büyüme:
1.45%
Yıllık tahmin:
18.12%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
1 917.02 EUR (48.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.42% (1 702.89 EUR)
Varlığa göre:
28.24% (3 177.63 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 708
NZDCAD 335
AUDNZD 292
EURUSD 206
GBPUSD 138
EURGBP 121
USDJPY 59
USDCHF 16
GBPCHF 14
EURCAD 11
USDCAD 10
GBPNZD 7
NZDUSD 6
XAUUSD 3
CHFJPY 3
EURJPY 2
EURCHF 1
AUDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 85
NZDCAD 1.9K
AUDNZD 683
EURUSD -149
GBPUSD -756
EURGBP 56
USDJPY -163
USDCHF 107
GBPCHF 16
EURCAD 3
USDCAD 5
GBPNZD -179
NZDUSD 6
XAUUSD -19
CHFJPY 1
EURJPY 0
EURCHF 0
AUDUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 27K
NZDCAD 30K
AUDNZD 7K
EURUSD -10K
GBPUSD -11K
EURGBP -204
USDJPY -8.8K
USDCHF 6.9K
GBPCHF 1.4K
EURCAD 463
USDCAD 554
GBPNZD -14K
NZDUSD 641
XAUUSD -1.9K
CHFJPY 176
EURJPY 64
EURCHF 31
AUDUSD -26
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +178.34 EUR
En kötü işlem: -422 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +191.18 EUR
Maksimum ardışık zarar: -404.25 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
EGlobalTrade-Classic3
4.62 × 26
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Multi strategies mainly short term, the goal is to close the trades in a maximum of a few days. A minimum of price mediation is used by opening some additional trades in case of drawdown, but not exceeding too much with the number of total open operations. Like any strategy there is a risk rate, do not invest without awareness, money must be managed and not gambled.
İnceleme yok
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.09 10:57
No swaps are charged on the signal account
2025.05.23 06:17
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.39% of days out of 296 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 04:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 11:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 06:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.18 03:26
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 18:39
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.86% of days out of 247 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Heygiova85
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
11K
EUR
61
99%
1 933
72%
82%
1.23
0.70
EUR
28%
1:500
