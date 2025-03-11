Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Multi strategie principalmente di breve termine, l'obiettivo è di chiudere i trade in massimo qualche giorno. Viene usata un minimo di mediazione del prezzo aprendo qualche trade aggiuntivo in caso di drawdown, ma non eccedendo troppo con il numero delle operazioni totali aperte. Come ogni strategia vi è un tasso di rischio, non investire senza consapevolezza, il denaro va gestito e non giocato.