Giovanni Varriale

Heygiova85

Giovanni Varriale
0 recensioni
Affidabilità
61 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 10%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 933
Profit Trade:
1 406 (72.73%)
Loss Trade:
527 (27.26%)
Best Trade:
178.34 EUR
Worst Trade:
-422.36 EUR
Profitto lordo:
7 121.21 EUR (210 136 pips)
Perdita lorda:
-5 762.49 EUR (182 115 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (191.18 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
279.26 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
81.98%
Massimo carico di deposito:
22.84%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.71
Long Trade:
994 (51.42%)
Short Trade:
939 (48.58%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.70 EUR
Profitto medio:
5.06 EUR
Perdita media:
-10.93 EUR
Massime perdite consecutive:
15 (-404.25 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 411.00 EUR (12)
Crescita mensile:
1.47%
Previsione annuale:
18.12%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
1 917.02 EUR (48.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.42% (1 702.89 EUR)
Per equità:
28.24% (3 177.63 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 708
NZDCAD 335
AUDNZD 292
EURUSD 206
GBPUSD 138
EURGBP 121
USDJPY 59
USDCHF 16
GBPCHF 14
EURCAD 11
USDCAD 10
GBPNZD 7
NZDUSD 6
XAUUSD 3
CHFJPY 3
EURJPY 2
EURCHF 1
AUDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 85
NZDCAD 1.9K
AUDNZD 683
EURUSD -149
GBPUSD -756
EURGBP 56
USDJPY -163
USDCHF 107
GBPCHF 16
EURCAD 3
USDCAD 5
GBPNZD -179
NZDUSD 6
XAUUSD -19
CHFJPY 1
EURJPY 0
EURCHF 0
AUDUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 27K
NZDCAD 30K
AUDNZD 7K
EURUSD -10K
GBPUSD -11K
EURGBP -204
USDJPY -8.8K
USDCHF 6.9K
GBPCHF 1.4K
EURCAD 463
USDCAD 554
GBPNZD -14K
NZDUSD 641
XAUUSD -1.9K
CHFJPY 176
EURJPY 64
EURCHF 31
AUDUSD -26
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +178.34 EUR
Worst Trade: -422 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +191.18 EUR
Massima perdita consecutiva: -404.25 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
EGlobalTrade-Classic3
4.62 × 26
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Multi strategie principalmente di breve termine, l'obiettivo è di chiudere i trade in massimo qualche giorno. Viene usata un minimo di mediazione del prezzo aprendo qualche trade aggiuntivo in caso di drawdown, ma non eccedendo troppo con il numero delle operazioni totali aperte. Come ogni strategia vi è un tasso di rischio, non investire senza consapevolezza, il denaro va gestito e non giocato.
Non ci sono recensioni
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.09 10:57
No swaps are charged on the signal account
2025.05.23 06:17
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.39% of days out of 296 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 04:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 11:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 06:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.18 03:26
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 18:39
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.86% of days out of 247 days of the signal's entire lifetime.
