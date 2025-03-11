Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Multi strategies mainly short term, the goal is to close the trades in a maximum of a few days. A minimum of price mediation is used by opening some additional trades in case of drawdown, but not exceeding too much with the number of total open operations. Like any strategy there is a risk rate, do not invest without awareness, money must be managed and not gambled.