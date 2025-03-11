SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Heygiova85
Giovanni Varriale

Heygiova85

Giovanni Varriale
0 avis
Fiabilité
61 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 10%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 921
Bénéfice trades:
1 398 (72.77%)
Perte trades:
523 (27.23%)
Meilleure transaction:
178.34 EUR
Pire transaction:
-422.36 EUR
Bénéfice brut:
7 106.43 EUR (208 239 pips)
Perte brute:
-5 753.05 EUR (181 002 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (191.18 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
279.26 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
81.98%
Charge de dépôt maximale:
22.84%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
75
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.71
Longs trades:
987 (51.38%)
Courts trades:
934 (48.62%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.70 EUR
Bénéfice moyen:
5.08 EUR
Perte moyenne:
-11.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
15 (-404.25 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 411.00 EUR (12)
Croissance mensuelle:
1.51%
Prévision annuelle:
18.78%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
1 917.02 EUR (48.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.42% (1 702.89 EUR)
Par fonds propres:
28.24% (3 177.63 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 708
NZDCAD 335
AUDNZD 292
EURUSD 206
GBPUSD 131
EURGBP 121
USDJPY 59
USDCHF 16
GBPCHF 14
USDCAD 10
EURCAD 8
GBPNZD 7
NZDUSD 6
XAUUSD 3
CHFJPY 2
EURCHF 1
AUDUSD 1
EURJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 85
NZDCAD 1.9K
AUDNZD 683
EURUSD -149
GBPUSD -761
EURGBP 56
USDJPY -163
USDCHF 107
GBPCHF 16
USDCAD 5
EURCAD 2
GBPNZD -179
NZDUSD 6
XAUUSD -19
CHFJPY 1
EURCHF 0
AUDUSD 0
EURJPY 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 27K
NZDCAD 30K
AUDNZD 7K
EURUSD -10K
GBPUSD -11K
EURGBP -204
USDJPY -8.8K
USDCHF 6.9K
GBPCHF 1.4K
USDCAD 554
EURCAD 330
GBPNZD -14K
NZDUSD 641
XAUUSD -1.9K
CHFJPY 118
EURCHF 31
AUDUSD -26
EURJPY 36
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +178.34 EUR
Pire transaction: -422 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +191.18 EUR
Perte consécutive maximale: -404.25 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
EGlobalTrade-Classic3
4.62 × 26
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Multi strategies mainly short term, the goal is to close the trades in a maximum of a few days. A minimum of price mediation is used by opening some additional trades in case of drawdown, but not exceeding too much with the number of total open operations. Like any strategy there is a risk rate, do not invest without awareness, money must be managed and not gambled.
Aucun avis
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.09 10:57
No swaps are charged on the signal account
2025.05.23 06:17
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.39% of days out of 296 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 04:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 11:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 06:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.18 03:26
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 18:39
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.86% of days out of 247 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Heygiova85
30 USD par mois
10%
0
0
USD
11K
EUR
61
99%
1 921
72%
82%
1.23
0.70
EUR
28%
1:500
