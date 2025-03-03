SinyallerBölümler
Sergio Barros

EA MM Nr2

Sergio Barros
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
1 / 527 USD
büyüme başlangıcı: 2025 24%
FBS-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
168
Kârla kapanan işlemler:
129 (76.78%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (23.21%)
En iyi işlem:
22.61 USD
En kötü işlem:
-22.90 USD
Brüt kâr:
436.30 USD (39 056 pips)
Brüt zarar:
-159.62 USD (15 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (30.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.18 USD (15)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
96.88%
Maks. mevduat yükü:
4.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
7.19
Alış işlemleri:
78 (46.43%)
Satış işlemleri:
90 (53.57%)
Kâr faktörü:
2.73
Beklenen getiri:
1.65 USD
Ortalama kâr:
3.38 USD
Ortalama zarar:
-4.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-20.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.46 USD (2)
Aylık büyüme:
3.64%
Yıllık tahmin:
44.14%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
38.46 USD (3.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.44% (38.46 USD)
Varlığa göre:
13.23% (140.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 52
EURUSD 51
AUDUSD 40
XAUUSD 25
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 98
EURUSD 106
AUDUSD 68
XAUUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 8.2K
EURUSD 9K
AUDUSD 6K
XAUUSD 518
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.61 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +30.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 6
CudraniaCapital-Real
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 5
FreshForex-MT5
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
MilliniumFortune-Live
0.00 × 2
Garnet-Server
0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ForexTime-MT5
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
LandFX-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
EA TRABALHA NA TENDENCIA
İnceleme yok
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.11 14:55
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 17:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 12:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 13:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.03.28 17:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.11 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.03 15:20
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.03.03 15:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.03 15:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA MM Nr2
Ayda 30 USD
24%
1
527
USD
2.3K
USD
30
83%
168
76%
97%
2.73
1.65
USD
13%
1:200
