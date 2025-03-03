- Büyüme
İşlemler:
168
Kârla kapanan işlemler:
129 (76.78%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (23.21%)
En iyi işlem:
22.61 USD
En kötü işlem:
-22.90 USD
Brüt kâr:
436.30 USD (39 056 pips)
Brüt zarar:
-159.62 USD (15 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (30.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.18 USD (15)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
96.88%
Maks. mevduat yükü:
4.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
7.19
Alış işlemleri:
78 (46.43%)
Satış işlemleri:
90 (53.57%)
Kâr faktörü:
2.73
Beklenen getiri:
1.65 USD
Ortalama kâr:
3.38 USD
Ortalama zarar:
-4.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-20.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.46 USD (2)
Aylık büyüme:
3.64%
Yıllık tahmin:
44.14%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
38.46 USD (3.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.44% (38.46 USD)
Varlığa göre:
13.23% (140.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|52
|EURUSD
|51
|AUDUSD
|40
|XAUUSD
|25
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|98
|EURUSD
|106
|AUDUSD
|68
|XAUUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|8.2K
|EURUSD
|9K
|AUDUSD
|6K
|XAUUSD
|518
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
En iyi işlem: +22.61 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +30.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 6
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 5
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 2
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
EA TRABALHA NA TENDENCIA
İnceleme yok
