Sergio Barros

EA MM Nr2

Sergio Barros
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
1 / 527 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 24%
FBS-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
168
Profit Trade:
129 (76.78%)
Loss Trade:
39 (23.21%)
Best Trade:
22.61 USD
Worst Trade:
-22.90 USD
Profitto lordo:
436.30 USD (39 056 pips)
Perdita lorda:
-159.62 USD (15 335 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (30.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.18 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
96.88%
Massimo carico di deposito:
4.49%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
7.19
Long Trade:
78 (46.43%)
Short Trade:
90 (53.57%)
Fattore di profitto:
2.73
Profitto previsto:
1.65 USD
Profitto medio:
3.38 USD
Perdita media:
-4.09 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-20.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.46 USD (2)
Crescita mensile:
4.34%
Previsione annuale:
52.63%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
38.46 USD (3.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.44% (38.46 USD)
Per equità:
13.23% (140.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 52
EURUSD 51
AUDUSD 40
XAUUSD 25
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 98
EURUSD 106
AUDUSD 68
XAUUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 8.2K
EURUSD 9K
AUDUSD 6K
XAUUSD 518
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.61 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +30.08 USD
Massima perdita consecutiva: -20.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EA TRABALHA NA TENDENCIA
Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.11 14:55
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 17:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 12:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 13:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.03.28 17:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.11 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.03 15:20
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.03.03 15:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.03 15:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EA MM Nr2
30USD al mese
24%
1
527
USD
2.3K
USD
30
84%
168
76%
97%
2.73
1.65
USD
13%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.