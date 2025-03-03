- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
168
Profit Trade:
129 (76.78%)
Loss Trade:
39 (23.21%)
Best Trade:
22.61 USD
Worst Trade:
-22.90 USD
Profitto lordo:
436.30 USD (39 056 pips)
Perdita lorda:
-159.62 USD (15 335 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (30.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.18 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
96.88%
Massimo carico di deposito:
4.49%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
7.19
Long Trade:
78 (46.43%)
Short Trade:
90 (53.57%)
Fattore di profitto:
2.73
Profitto previsto:
1.65 USD
Profitto medio:
3.38 USD
Perdita media:
-4.09 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-20.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.46 USD (2)
Crescita mensile:
4.34%
Previsione annuale:
52.63%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
38.46 USD (3.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.44% (38.46 USD)
Per equità:
13.23% (140.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|52
|EURUSD
|51
|AUDUSD
|40
|XAUUSD
|25
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|98
|EURUSD
|106
|AUDUSD
|68
|XAUUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|8.2K
|EURUSD
|9K
|AUDUSD
|6K
|XAUUSD
|518
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.61 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +30.08 USD
Massima perdita consecutiva: -20.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 6
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 5
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 2
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
