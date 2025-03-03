SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / EA MM Nr2
Sergio Barros

EA MM Nr2

Sergio Barros
0 avis
Fiabilité
30 semaines
1 / 527 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 24%
FBS-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
168
Bénéfice trades:
129 (76.78%)
Perte trades:
39 (23.21%)
Meilleure transaction:
22.61 USD
Pire transaction:
-22.90 USD
Bénéfice brut:
436.30 USD (39 056 pips)
Perte brute:
-159.62 USD (15 335 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (30.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
67.18 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
96.88%
Charge de dépôt maximale:
4.49%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
7.19
Longs trades:
78 (46.43%)
Courts trades:
90 (53.57%)
Facteur de profit:
2.73
Rendement attendu:
1.65 USD
Bénéfice moyen:
3.38 USD
Perte moyenne:
-4.09 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-20.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-38.46 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.34%
Prévision annuelle:
52.63%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
38.46 USD (3.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.44% (38.46 USD)
Par fonds propres:
13.23% (140.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 52
EURUSD 51
AUDUSD 40
XAUUSD 25
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 98
EURUSD 106
AUDUSD 68
XAUUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 8.2K
EURUSD 9K
AUDUSD 6K
XAUUSD 518
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22.61 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +30.08 USD
Perte consécutive maximale: -20.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 6
CudraniaCapital-Real
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 5
FreshForex-MT5
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
MilliniumFortune-Live
0.00 × 2
Garnet-Server
0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ForexTime-MT5
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
LandFX-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
275 plus...
EA TRABALHA NA TENDENCIA
Aucun avis
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.11 14:55
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 17:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 12:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 13:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.03.28 17:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.11 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.03 15:20
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.03.03 15:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.03 15:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
