SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / May force with you
Cho Kwong Joe Wong

May force with you

Cho Kwong Joe Wong
0 inceleme
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -0%
ICMarketsSC-Live07
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
752
Kârla kapanan işlemler:
605 (80.45%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (19.55%)
En iyi işlem:
875.33 USD
En kötü işlem:
-202.50 USD
Brüt kâr:
3 025.98 USD (113 402 pips)
Brüt zarar:
-2 962.34 USD (108 858 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (46.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
932.15 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
98.48%
Maks. mevduat yükü:
119.46%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.06
Alış işlemleri:
370 (49.20%)
Satış işlemleri:
382 (50.80%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
5.00 USD
Ortalama zarar:
-20.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-103.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-553.14 USD (4)
Aylık büyüme:
-5.52%
Yıllık tahmin:
-66.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
989.59 USD
Maksimum:
1 079.22 USD (34.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.93% (1 079.22 USD)
Varlığa göre:
79.71% (1 880.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 150
AUDNZD 149
USDCAD 95
EURGBP 59
EURUSD 45
USDHKD 26
GBPUSD 22
USDCHF 19
NZDCAD 18
USDJPY 18
AUDUSD 18
EURAUD 18
AUDCHF 18
CADJPY 17
GBPJPY 16
EURCHF 15
EURJPY 15
GBPCHF 13
CADCHF 6
GBPAUD 3
NZDCHF 3
GBPNZD 2
CHFJPY 1
NZDUSD 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
EURNZD 1
EURCAD 1
GBPCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 170
AUDNZD -206
USDCAD 177
EURGBP 400
EURUSD -1.1K
USDHKD -6
GBPUSD 60
USDCHF 90
NZDCAD 36
USDJPY 35
AUDUSD 54
EURAUD 33
AUDCHF 71
CADJPY 33
GBPJPY 25
EURCHF 51
EURJPY 27
GBPCHF 119
CADCHF 24
GBPAUD 3
NZDCHF 6
GBPNZD 2
CHFJPY 1
NZDUSD 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
EURNZD 1
EURCAD 1
GBPCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 13K
AUDNZD -10K
USDCAD 7.7K
EURGBP -4.9K
EURUSD -26K
USDHKD 3.4K
GBPUSD 3.3K
USDCHF 1.3K
NZDCAD 2.6K
USDJPY 2.1K
AUDUSD 2.8K
EURAUD -831
AUDCHF 1.8K
CADJPY 2.6K
GBPJPY 2.2K
EURCHF 2.1K
EURJPY 1.5K
GBPCHF -1.9K
CADCHF 807
GBPAUD 457
NZDCHF 286
GBPNZD 303
CHFJPY 152
NZDUSD 150
NZDJPY 147
AUDJPY 155
EURNZD 150
EURCAD 150
GBPCAD 154
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +875.33 USD
En kötü işlem: -203 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +46.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -103.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live18
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.59 × 1065
ICMarkets-Live12
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live08
0.74 × 12393
ICMarketsSC-Live26
0.81 × 643
ICMarketsSC-Live07
0.84 × 867
ACYFX-Live
1.00 × 6
ICMarkets-Live03
1.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
1.16 × 326
ICMarketsSC-Live20
1.20 × 330
Exness-Real9
1.40 × 89
ICMarketsSC-Live06
1.42 × 595
FXCM-USDReal03
1.50 × 10
TMGM.TradeMax-Live3
1.50 × 12
HFMarketsSV-Live Server 6
1.53 × 586
Tickmill-Live04
1.62 × 142
LMAXNZ2-LIVE
1.77 × 22
ICMarketsSC-Live11
2.14 × 120
Exness-Real
2.48 × 145
ForexChief-DirectFX
3.00 × 3
19 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 22:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 14:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 21:53
No swaps are charged
2025.06.18 21:53
No swaps are charged
2025.06.17 21:14
No swaps are charged on the signal account
2025.05.07 01:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:07
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 19:07
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 17:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 09:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 05:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 04:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 03:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 02:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
May force with you
Ayda 30 USD
-0%
0
0
USD
3.4K
USD
31
100%
752
80%
98%
1.02
0.08
USD
80%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.