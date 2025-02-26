- Büyüme
İşlemler:
752
Kârla kapanan işlemler:
605 (80.45%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (19.55%)
En iyi işlem:
875.33 USD
En kötü işlem:
-202.50 USD
Brüt kâr:
3 025.98 USD (113 402 pips)
Brüt zarar:
-2 962.34 USD (108 858 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (46.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
932.15 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
98.48%
Maks. mevduat yükü:
119.46%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.06
Alış işlemleri:
370 (49.20%)
Satış işlemleri:
382 (50.80%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
5.00 USD
Ortalama zarar:
-20.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-103.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-553.14 USD (4)
Aylık büyüme:
-5.52%
Yıllık tahmin:
-66.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
989.59 USD
Maksimum:
1 079.22 USD (34.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.93% (1 079.22 USD)
Varlığa göre:
79.71% (1 880.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|150
|AUDNZD
|149
|USDCAD
|95
|EURGBP
|59
|EURUSD
|45
|USDHKD
|26
|GBPUSD
|22
|USDCHF
|19
|NZDCAD
|18
|USDJPY
|18
|AUDUSD
|18
|EURAUD
|18
|AUDCHF
|18
|CADJPY
|17
|GBPJPY
|16
|EURCHF
|15
|EURJPY
|15
|GBPCHF
|13
|CADCHF
|6
|GBPAUD
|3
|NZDCHF
|3
|GBPNZD
|2
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|EURNZD
|1
|EURCAD
|1
|GBPCAD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|170
|AUDNZD
|-206
|USDCAD
|177
|EURGBP
|400
|EURUSD
|-1.1K
|USDHKD
|-6
|GBPUSD
|60
|USDCHF
|90
|NZDCAD
|36
|USDJPY
|35
|AUDUSD
|54
|EURAUD
|33
|AUDCHF
|71
|CADJPY
|33
|GBPJPY
|25
|EURCHF
|51
|EURJPY
|27
|GBPCHF
|119
|CADCHF
|24
|GBPAUD
|3
|NZDCHF
|6
|GBPNZD
|2
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|EURNZD
|1
|EURCAD
|1
|GBPCAD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|13K
|AUDNZD
|-10K
|USDCAD
|7.7K
|EURGBP
|-4.9K
|EURUSD
|-26K
|USDHKD
|3.4K
|GBPUSD
|3.3K
|USDCHF
|1.3K
|NZDCAD
|2.6K
|USDJPY
|2.1K
|AUDUSD
|2.8K
|EURAUD
|-831
|AUDCHF
|1.8K
|CADJPY
|2.6K
|GBPJPY
|2.2K
|EURCHF
|2.1K
|EURJPY
|1.5K
|GBPCHF
|-1.9K
|CADCHF
|807
|GBPAUD
|457
|NZDCHF
|286
|GBPNZD
|303
|CHFJPY
|152
|NZDUSD
|150
|NZDJPY
|147
|AUDJPY
|155
|EURNZD
|150
|EURCAD
|150
|GBPCAD
|154
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +875.33 USD
En kötü işlem: -203 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +46.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -103.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live18
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.59 × 1065
|
ICMarkets-Live12
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live08
|0.74 × 12393
|
ICMarketsSC-Live26
|0.81 × 643
|
ICMarketsSC-Live07
|0.84 × 867
|
ACYFX-Live
|1.00 × 6
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|1.16 × 326
|
ICMarketsSC-Live20
|1.20 × 330
|
Exness-Real9
|1.40 × 89
|
ICMarketsSC-Live06
|1.42 × 595
|
FXCM-USDReal03
|1.50 × 10
|
TMGM.TradeMax-Live3
|1.50 × 12
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|1.53 × 586
|
Tickmill-Live04
|1.62 × 142
|
LMAXNZ2-LIVE
|1.77 × 22
|
ICMarketsSC-Live11
|2.14 × 120
|
Exness-Real
|2.48 × 145
|
ForexChief-DirectFX
|3.00 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-0%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
31
100%
752
80%
98%
1.02
0.08
USD
USD
80%
1:500