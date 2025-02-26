SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / May force with you
Cho Kwong Joe Wong

May force with you

Cho Kwong Joe Wong
0 avis
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -0%
ICMarketsSC-Live07
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
751
Bénéfice trades:
604 (80.42%)
Perte trades:
147 (19.57%)
Meilleure transaction:
875.33 USD
Pire transaction:
-202.50 USD
Bénéfice brut:
3 025.11 USD (113 271 pips)
Perte brute:
-2 962.34 USD (108 858 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (46.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
932.15 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
98.48%
Charge de dépôt maximale:
119.46%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.06
Longs trades:
369 (49.13%)
Courts trades:
382 (50.87%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.08 USD
Bénéfice moyen:
5.01 USD
Perte moyenne:
-20.15 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-103.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-553.14 USD (4)
Croissance mensuelle:
-5.47%
Prévision annuelle:
-65.15%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
989.59 USD
Maximal:
1 079.22 USD (34.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.93% (1 079.22 USD)
Par fonds propres:
79.71% (1 880.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 149
AUDCAD 149
USDCAD 95
EURGBP 59
EURUSD 45
USDHKD 26
GBPUSD 22
USDCHF 19
NZDCAD 18
USDJPY 18
AUDUSD 18
EURAUD 18
AUDCHF 18
CADJPY 17
GBPJPY 16
EURCHF 15
EURJPY 15
GBPCHF 13
CADCHF 6
GBPAUD 3
NZDCHF 3
GBPNZD 2
CHFJPY 1
NZDUSD 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
EURNZD 1
EURCAD 1
GBPCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD -206
AUDCAD 169
USDCAD 177
EURGBP 400
EURUSD -1.1K
USDHKD -6
GBPUSD 60
USDCHF 90
NZDCAD 36
USDJPY 35
AUDUSD 54
EURAUD 33
AUDCHF 71
CADJPY 33
GBPJPY 25
EURCHF 51
EURJPY 27
GBPCHF 119
CADCHF 24
GBPAUD 3
NZDCHF 6
GBPNZD 2
CHFJPY 1
NZDUSD 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
EURNZD 1
EURCAD 1
GBPCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD -10K
AUDCAD 13K
USDCAD 7.7K
EURGBP -4.9K
EURUSD -26K
USDHKD 3.4K
GBPUSD 3.3K
USDCHF 1.3K
NZDCAD 2.6K
USDJPY 2.1K
AUDUSD 2.8K
EURAUD -831
AUDCHF 1.8K
CADJPY 2.6K
GBPJPY 2.2K
EURCHF 2.1K
EURJPY 1.5K
GBPCHF -1.9K
CADCHF 807
GBPAUD 457
NZDCHF 286
GBPNZD 303
CHFJPY 152
NZDUSD 150
NZDJPY 147
AUDJPY 155
EURNZD 150
EURCAD 150
GBPCAD 154
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +875.33 USD
Pire transaction: -203 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +46.56 USD
Perte consécutive maximale: -103.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live07" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live18
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.59 × 1065
ICMarkets-Live12
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live08
0.74 × 12393
ICMarketsSC-Live26
0.81 × 643
ICMarketsSC-Live07
0.84 × 867
ACYFX-Live
1.00 × 6
ICMarkets-Live03
1.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
1.16 × 326
ICMarketsSC-Live20
1.20 × 330
Exness-Real9
1.40 × 89
ICMarketsSC-Live06
1.42 × 595
FXCM-USDReal03
1.50 × 10
TMGM.TradeMax-Live3
1.50 × 12
HFMarketsSV-Live Server 6
1.53 × 586
Tickmill-Live04
1.62 × 142
LMAXNZ2-LIVE
1.77 × 22
ICMarketsSC-Live11
2.14 × 120
Exness-Real
2.48 × 145
ForexChief-DirectFX
3.00 × 3
19 plus...
Aucun avis
2025.09.25 22:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 14:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 21:53
No swaps are charged
2025.06.18 21:53
No swaps are charged
2025.06.17 21:14
No swaps are charged on the signal account
2025.05.07 01:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:07
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 19:07
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 17:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 09:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 05:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 04:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 03:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 02:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
