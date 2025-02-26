Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live07" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live19 0.00 × 1 ICMarkets-Live17 0.00 × 3 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 9 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 16 ICMarkets-Live05 0.14 × 7 ICMarketsSC-Live18 0.50 × 6 ICMarketsSC-Live09 0.59 × 1065 ICMarkets-Live12 0.60 × 5 ICMarketsSC-Live08 0.74 × 12393 ICMarketsSC-Live26 0.81 × 643 ICMarketsSC-Live07 0.84 × 867 ACYFX-Live 1.00 × 6 ICMarkets-Live03 1.00 × 6 ICMarketsSC-Live10 1.16 × 326 ICMarketsSC-Live20 1.20 × 330 Exness-Real9 1.40 × 89 ICMarketsSC-Live06 1.42 × 595 FXCM-USDReal03 1.50 × 10 TMGM.TradeMax-Live3 1.50 × 12 HFMarketsSV-Live Server 6 1.53 × 586 Tickmill-Live04 1.62 × 142 LMAXNZ2-LIVE 1.77 × 22 ICMarketsSC-Live11 2.14 × 120 Exness-Real 2.48 × 145 ForexChief-DirectFX 3.00 × 3 19 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou