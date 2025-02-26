SegnaliSezioni
Cho Kwong Joe Wong

May force with you

Cho Kwong Joe Wong
0 recensioni
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
ICMarketsSC-Live07
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
752
Profit Trade:
605 (80.45%)
Loss Trade:
147 (19.55%)
Best Trade:
875.33 USD
Worst Trade:
-202.50 USD
Profitto lordo:
3 025.98 USD (113 402 pips)
Perdita lorda:
-2 962.34 USD (108 858 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (46.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
932.15 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
98.48%
Massimo carico di deposito:
119.46%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.06
Long Trade:
370 (49.20%)
Short Trade:
382 (50.80%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
5.00 USD
Perdita media:
-20.15 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-103.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-553.14 USD (4)
Crescita mensile:
-5.52%
Previsione annuale:
-66.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
989.59 USD
Massimale:
1 079.22 USD (34.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.93% (1 079.22 USD)
Per equità:
79.71% (1 880.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 150
AUDNZD 149
USDCAD 95
EURGBP 59
EURUSD 45
USDHKD 26
GBPUSD 22
USDCHF 19
NZDCAD 18
USDJPY 18
AUDUSD 18
EURAUD 18
AUDCHF 18
CADJPY 17
GBPJPY 16
EURCHF 15
EURJPY 15
GBPCHF 13
CADCHF 6
GBPAUD 3
NZDCHF 3
GBPNZD 2
CHFJPY 1
NZDUSD 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
EURNZD 1
EURCAD 1
GBPCAD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 170
AUDNZD -206
USDCAD 177
EURGBP 400
EURUSD -1.1K
USDHKD -6
GBPUSD 60
USDCHF 90
NZDCAD 36
USDJPY 35
AUDUSD 54
EURAUD 33
AUDCHF 71
CADJPY 33
GBPJPY 25
EURCHF 51
EURJPY 27
GBPCHF 119
CADCHF 24
GBPAUD 3
NZDCHF 6
GBPNZD 2
CHFJPY 1
NZDUSD 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
EURNZD 1
EURCAD 1
GBPCAD 1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 13K
AUDNZD -10K
USDCAD 7.7K
EURGBP -4.9K
EURUSD -26K
USDHKD 3.4K
GBPUSD 3.3K
USDCHF 1.3K
NZDCAD 2.6K
USDJPY 2.1K
AUDUSD 2.8K
EURAUD -831
AUDCHF 1.8K
CADJPY 2.6K
GBPJPY 2.2K
EURCHF 2.1K
EURJPY 1.5K
GBPCHF -1.9K
CADCHF 807
GBPAUD 457
NZDCHF 286
GBPNZD 303
CHFJPY 152
NZDUSD 150
NZDJPY 147
AUDJPY 155
EURNZD 150
EURCAD 150
GBPCAD 154
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +875.33 USD
Worst Trade: -203 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +46.56 USD
Massima perdita consecutiva: -103.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live18
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.59 × 1065
ICMarkets-Live12
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live08
0.74 × 12393
ICMarketsSC-Live26
0.81 × 643
ICMarketsSC-Live07
0.84 × 867
ACYFX-Live
1.00 × 6
ICMarkets-Live03
1.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
1.16 × 326
ICMarketsSC-Live20
1.20 × 330
Exness-Real9
1.40 × 89
ICMarketsSC-Live06
1.42 × 595
FXCM-USDReal03
1.50 × 10
TMGM.TradeMax-Live3
1.50 × 12
HFMarketsSV-Live Server 6
1.53 × 586
Tickmill-Live04
1.62 × 142
LMAXNZ2-LIVE
1.77 × 22
ICMarketsSC-Live11
2.14 × 120
Exness-Real
2.48 × 145
ForexChief-DirectFX
3.00 × 3
19 più
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
May force with you
30USD al mese
-0%
0
0
USD
3.4K
USD
31
100%
752
80%
98%
1.02
0.08
USD
80%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.