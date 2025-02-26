SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Volcano Trades
Misha Philippe Wutholen

Volcano Trades

Misha Philippe Wutholen
0 inceleme
234 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 -18%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
670
Kârla kapanan işlemler:
194 (28.95%)
Zararla kapanan işlemler:
476 (71.04%)
En iyi işlem:
368.81 USD
En kötü işlem:
-119.36 USD
Brüt kâr:
5 010.71 USD (285 336 pips)
Brüt zarar:
-5 233.14 USD (260 117 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (222.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
485.66 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
101.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.18
Alış işlemleri:
332 (49.55%)
Satış işlemleri:
338 (50.45%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.33 USD
Ortalama kâr:
25.83 USD
Ortalama zarar:
-10.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-38.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-460.95 USD (11)
Aylık büyüme:
4.19%
Yıllık tahmin:
50.80%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 077.05 USD
Maksimum:
1 212.09 USD (92.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.87% (1 108.19 USD)
Varlığa göre:
16.07% (61.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NDX 619
XNGUSD 36
XTIUSD 5
XAGUSD 3
USDCHF 2
TSLA 2
XAUUSD 1
SPX500 1
EURUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NDX 294
XNGUSD -652
XTIUSD 169
XAGUSD -190
USDCHF 114
TSLA 9
XAUUSD 159
SPX500 -80
EURUSD -45
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NDX 21K
XNGUSD -637
XTIUSD 334
XAGUSD -1.5K
USDCHF 2.3K
TSLA 186
XAUUSD 5.2K
SPX500 -702
EURUSD -763
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +368.81 USD
En kötü işlem: -119 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +222.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
OneTrade-Real
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
AxiTrader-US07-Live
0.21 × 39
OrtegaCapital-Server
0.22 × 232
FusionMarkets-Demo
0.30 × 56
ICMarkets-Live04
0.33 × 95
ICMarkets-Live07
0.34 × 95
XM.COM-Real 7
0.44 × 52
RoboForex-ECN-2
0.46 × 50
MYFX-US01-Live
0.51 × 71
ICMarkets-Live06
0.54 × 68
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ATCBrokers-Live 1
0.63 × 8
TickmillUK-Live03
0.64 × 55
AtlanticPearl-Live 1
0.65 × 40
Pepperstone-Edge07
0.65 × 26
ATCBrokers-US Live
0.67 × 15
Monex-Server2
0.67 × 46
Darwinex-Live
0.69 × 301
167 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
NEW STRATEGY FEB 2025 - PLZ DISREGARD PREVIOUS RESULTS (UNRELATED)


The Volcano Trading Strategy was developed in FEB 2025 and optimized to trade on NDX on 15 min timeframe. It alternates long-short positions. No stops or take profits. WARNING: Use size to manage risk.
İnceleme yok
2025.07.23 00:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.09 08:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 14:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 19:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 08:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.26 10:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.26 10:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.26 10:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.26 10:03
Trading operations on the account were performed for only 44 days. This comprises 3.09% of days out of the 1424 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.26 10:03
80% of trades performed within 21 days. This comprises 1.47% of days out of the 1424 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.26 10:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.24 20:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.24 20:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.24 20:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Volcano Trades
Ayda 30 USD
-18%
0
0
USD
1K
USD
234
92%
670
28%
100%
0.95
-0.33
USD
85%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.