Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Live 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 2 OneTrade-Real 0.00 × 1 TurnkeyFX-Live 0.00 × 2 XMGlobal-Real 21 0.00 × 1 EGlobal-Cent5 0.00 × 4 Pepperstone-Edge11 0.00 × 2 AxiTrader-US07-Live 0.21 × 39 OrtegaCapital-Server 0.22 × 232 FusionMarkets-Demo 0.30 × 56 ICMarkets-Live04 0.33 × 95 ICMarkets-Live07 0.34 × 95 XM.COM-Real 7 0.44 × 52 RoboForex-ECN-2 0.46 × 50 MYFX-US01-Live 0.51 × 71 ICMarkets-Live06 0.54 × 68 UniverseWheel-Live 0.58 × 72 ATCBrokers-Live 1 0.63 × 8 TickmillUK-Live03 0.64 × 55 AtlanticPearl-Live 1 0.65 × 40 Pepperstone-Edge07 0.65 × 26 ATCBrokers-US Live 0.67 × 15 Monex-Server2 0.67 × 46 Darwinex-Live 0.69 × 301 167 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya