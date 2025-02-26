- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı.
İşlemler:
670
Kârla kapanan işlemler:
194 (28.95%)
Zararla kapanan işlemler:
476 (71.04%)
En iyi işlem:
368.81 USD
En kötü işlem:
-119.36 USD
Brüt kâr:
5 010.71 USD (285 336 pips)
Brüt zarar:
-5 233.14 USD (260 117 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (222.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
485.66 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
101.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.18
Alış işlemleri:
332 (49.55%)
Satış işlemleri:
338 (50.45%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.33 USD
Ortalama kâr:
25.83 USD
Ortalama zarar:
-10.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-38.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-460.95 USD (11)
Aylık büyüme:
4.19%
Yıllık tahmin:
50.80%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 077.05 USD
Maksimum:
1 212.09 USD (92.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.87% (1 108.19 USD)
Varlığa göre:
16.07% (61.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NDX
|619
|XNGUSD
|36
|XTIUSD
|5
|XAGUSD
|3
|USDCHF
|2
|TSLA
|2
|XAUUSD
|1
|SPX500
|1
|EURUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NDX
|294
|XNGUSD
|-652
|XTIUSD
|169
|XAGUSD
|-190
|USDCHF
|114
|TSLA
|9
|XAUUSD
|159
|SPX500
|-80
|EURUSD
|-45
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NDX
|21K
|XNGUSD
|-637
|XTIUSD
|334
|XAGUSD
|-1.5K
|USDCHF
|2.3K
|TSLA
|186
|XAUUSD
|5.2K
|SPX500
|-702
|EURUSD
|-763
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
En iyi işlem: +368.81 USD
En kötü işlem: -119 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +222.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US07-Live
|0.21 × 39
|
OrtegaCapital-Server
|0.22 × 232
|
FusionMarkets-Demo
|0.30 × 56
|
ICMarkets-Live04
|0.33 × 95
|
ICMarkets-Live07
|0.34 × 95
|
XM.COM-Real 7
|0.44 × 52
|
RoboForex-ECN-2
|0.46 × 50
|
MYFX-US01-Live
|0.51 × 71
|
ICMarkets-Live06
|0.54 × 68
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
ATCBrokers-Live 1
|0.63 × 8
|
TickmillUK-Live03
|0.64 × 55
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.65 × 40
|
Pepperstone-Edge07
|0.65 × 26
|
ATCBrokers-US Live
|0.67 × 15
|
Monex-Server2
|0.67 × 46
|
Darwinex-Live
|0.69 × 301
NEW STRATEGY FEB 2025 - PLZ DISREGARD PREVIOUS RESULTS (UNRELATED)
The Volcano Trading Strategy was developed in FEB 2025 and optimized to trade on NDX on 15 min timeframe. It alternates long-short positions. No stops or take profits. WARNING: Use size to manage risk.
