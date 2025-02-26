- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
670
Profit Trade:
194 (28.95%)
Loss Trade:
476 (71.04%)
Best Trade:
368.81 USD
Worst Trade:
-119.36 USD
Profitto lordo:
5 010.71 USD (285 336 pips)
Perdita lorda:
-5 233.14 USD (260 117 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (222.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
485.66 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
101.29%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
332 (49.55%)
Short Trade:
338 (50.45%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.33 USD
Profitto medio:
25.83 USD
Perdita media:
-10.99 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-38.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-460.95 USD (11)
Crescita mensile:
2.52%
Previsione annuale:
30.58%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 077.05 USD
Massimale:
1 212.09 USD (92.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.87% (1 108.19 USD)
Per equità:
16.07% (61.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX
|619
|XNGUSD
|36
|XTIUSD
|5
|XAGUSD
|3
|USDCHF
|2
|TSLA
|2
|XAUUSD
|1
|SPX500
|1
|EURUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX
|294
|XNGUSD
|-652
|XTIUSD
|169
|XAGUSD
|-190
|USDCHF
|114
|TSLA
|9
|XAUUSD
|159
|SPX500
|-80
|EURUSD
|-45
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX
|21K
|XNGUSD
|-637
|XTIUSD
|334
|XAGUSD
|-1.5K
|USDCHF
|2.3K
|TSLA
|186
|XAUUSD
|5.2K
|SPX500
|-702
|EURUSD
|-763
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +368.81 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +222.37 USD
Massima perdita consecutiva: -38.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US07-Live
|0.21 × 39
|
OrtegaCapital-Server
|0.22 × 232
|
FusionMarkets-Demo
|0.30 × 56
|
ICMarkets-Live04
|0.33 × 95
|
ICMarkets-Live07
|0.34 × 95
|
XM.COM-Real 7
|0.44 × 52
|
RoboForex-ECN-2
|0.46 × 50
|
MYFX-US01-Live
|0.51 × 71
|
ICMarkets-Live06
|0.54 × 68
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
ATCBrokers-Live 1
|0.63 × 8
|
TickmillUK-Live03
|0.64 × 55
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.65 × 40
|
Pepperstone-Edge07
|0.65 × 26
|
ATCBrokers-US Live
|0.67 × 15
|
Monex-Server2
|0.67 × 46
|
Darwinex-Live
|0.69 × 301
167 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
NEW STRATEGY FEB 2025 - PLZ DISREGARD PREVIOUS RESULTS (UNRELATED)
The Volcano Trading Strategy was developed in FEB 2025 and optimized to trade on NDX on 15 min timeframe. It alternates long-short positions. No stops or take profits. WARNING: Use size to manage risk.
The Volcano Trading Strategy was developed in FEB 2025 and optimized to trade on NDX on 15 min timeframe. It alternates long-short positions. No stops or take profits. WARNING: Use size to manage risk.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-18%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
234
92%
670
28%
100%
0.95
-0.33
USD
USD
85%
1:200