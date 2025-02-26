SegnaliSezioni
Volcano Trades
Misha Philippe Wutholen

Volcano Trades

Misha Philippe Wutholen
0 recensioni
234 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 -18%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
670
Profit Trade:
194 (28.95%)
Loss Trade:
476 (71.04%)
Best Trade:
368.81 USD
Worst Trade:
-119.36 USD
Profitto lordo:
5 010.71 USD (285 336 pips)
Perdita lorda:
-5 233.14 USD (260 117 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (222.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
485.66 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
101.29%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
332 (49.55%)
Short Trade:
338 (50.45%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.33 USD
Profitto medio:
25.83 USD
Perdita media:
-10.99 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-38.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-460.95 USD (11)
Crescita mensile:
2.52%
Previsione annuale:
30.58%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 077.05 USD
Massimale:
1 212.09 USD (92.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.87% (1 108.19 USD)
Per equità:
16.07% (61.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDX 619
XNGUSD 36
XTIUSD 5
XAGUSD 3
USDCHF 2
TSLA 2
XAUUSD 1
SPX500 1
EURUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDX 294
XNGUSD -652
XTIUSD 169
XAGUSD -190
USDCHF 114
TSLA 9
XAUUSD 159
SPX500 -80
EURUSD -45
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDX 21K
XNGUSD -637
XTIUSD 334
XAGUSD -1.5K
USDCHF 2.3K
TSLA 186
XAUUSD 5.2K
SPX500 -702
EURUSD -763
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +368.81 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +222.37 USD
Massima perdita consecutiva: -38.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
OneTrade-Real
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
AxiTrader-US07-Live
0.21 × 39
OrtegaCapital-Server
0.22 × 232
FusionMarkets-Demo
0.30 × 56
ICMarkets-Live04
0.33 × 95
ICMarkets-Live07
0.34 × 95
XM.COM-Real 7
0.44 × 52
RoboForex-ECN-2
0.46 × 50
MYFX-US01-Live
0.51 × 71
ICMarkets-Live06
0.54 × 68
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ATCBrokers-Live 1
0.63 × 8
TickmillUK-Live03
0.64 × 55
AtlanticPearl-Live 1
0.65 × 40
Pepperstone-Edge07
0.65 × 26
ATCBrokers-US Live
0.67 × 15
Monex-Server2
0.67 × 46
Darwinex-Live
0.69 × 301
167 più
NEW STRATEGY FEB 2025 - PLZ DISREGARD PREVIOUS RESULTS (UNRELATED)


The Volcano Trading Strategy was developed in FEB 2025 and optimized to trade on NDX on 15 min timeframe. It alternates long-short positions. No stops or take profits. WARNING: Use size to manage risk.
Non ci sono recensioni
2025.07.23 00:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.09 08:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 14:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 19:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 08:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.26 10:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.26 10:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.26 10:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.26 10:03
Trading operations on the account were performed for only 44 days. This comprises 3.09% of days out of the 1424 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.26 10:03
80% of trades performed within 21 days. This comprises 1.47% of days out of the 1424 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.26 10:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.24 20:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.24 20:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.24 20:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
