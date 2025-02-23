SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / R04 iCM Cpy Dp04 mt4
Chun Wah Li

R04 iCM Cpy Dp04 mt4

Chun Wah Li
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 54 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 78%
ICMarketsSC-Live33
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
508
Kârla kapanan işlemler:
441 (86.81%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (13.19%)
En iyi işlem:
126.01 USD
En kötü işlem:
-442.99 USD
Brüt kâr:
4 968.97 USD (106 771 pips)
Brüt zarar:
-3 048.95 USD (50 233 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (582.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
701.11 USD (24)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
7.72%
Maks. mevduat yükü:
23.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.07
Alış işlemleri:
238 (46.85%)
Satış işlemleri:
270 (53.15%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
3.78 USD
Ortalama kâr:
11.27 USD
Ortalama zarar:
-45.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 802.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 802.58 USD (6)
Aylık büyüme:
-2.38%
Yıllık tahmin:
-28.87%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.15 USD
Maksimum:
1 802.58 USD (34.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.60% (1 802.58 USD)
Varlığa göre:
63.42% (2 683.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 507
XAGUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.3K
XAGUSD -399
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 57K
XAGUSD -399
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +126.01 USD
En kötü işlem: -443 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +582.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 802.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live05
1.86 × 7
Axi-US17-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
2.26 × 996
Tradeview-Live
2.45 × 40
Exness-Real28
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
2.50 × 745
RoboForex-ECN
2.69 × 154
RoboForex-ECN-3
3.03 × 269
FusionMarkets-Live 2
3.25 × 233
ICMarketsSC-Live04
3.62 × 182
38 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.09 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 13:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 13:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 13:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 14:45
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 10:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 09:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 04:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 01:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 02:25
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 01:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 23:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.02 14:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
R04 iCM Cpy Dp04 mt4
Ayda 54 USD
78%
0
0
USD
3.8K
USD
31
99%
508
86%
8%
1.62
3.78
USD
63%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.