- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
508
Kârla kapanan işlemler:
441 (86.81%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (13.19%)
En iyi işlem:
126.01 USD
En kötü işlem:
-442.99 USD
Brüt kâr:
4 968.97 USD (106 771 pips)
Brüt zarar:
-3 048.95 USD (50 233 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (582.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
701.11 USD (24)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
7.72%
Maks. mevduat yükü:
23.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.07
Alış işlemleri:
238 (46.85%)
Satış işlemleri:
270 (53.15%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
3.78 USD
Ortalama kâr:
11.27 USD
Ortalama zarar:
-45.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 802.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 802.58 USD (6)
Aylık büyüme:
-2.38%
Yıllık tahmin:
-28.87%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.15 USD
Maksimum:
1 802.58 USD (34.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.60% (1 802.58 USD)
Varlığa göre:
63.42% (2 683.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|507
|XAGUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.3K
|XAGUSD
|-399
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|57K
|XAGUSD
|-399
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +126.01 USD
En kötü işlem: -443 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +582.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 802.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|1.86 × 7
|
Axi-US17-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|2.26 × 996
|
Tradeview-Live
|2.45 × 40
|
Exness-Real28
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|2.50 × 745
|
RoboForex-ECN
|2.69 × 154
|
RoboForex-ECN-3
|3.03 × 269
|
FusionMarkets-Live 2
|3.25 × 233
|
ICMarketsSC-Live04
|3.62 × 182
