- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
508
Profit Trade:
441 (86.81%)
Loss Trade:
67 (13.19%)
Best Trade:
126.01 USD
Worst Trade:
-442.99 USD
Profitto lordo:
4 968.97 USD (106 771 pips)
Perdita lorda:
-3 048.95 USD (50 233 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (582.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
701.11 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
7.72%
Massimo carico di deposito:
23.32%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.07
Long Trade:
238 (46.85%)
Short Trade:
270 (53.15%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
3.78 USD
Profitto medio:
11.27 USD
Perdita media:
-45.51 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 802.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 802.58 USD (6)
Crescita mensile:
-2.38%
Previsione annuale:
-28.87%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.15 USD
Massimale:
1 802.58 USD (34.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.60% (1 802.58 USD)
Per equità:
63.42% (2 683.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|507
|XAGUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.3K
|XAGUSD
|-399
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|57K
|XAGUSD
|-399
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +126.01 USD
Worst Trade: -443 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +582.52 USD
Massima perdita consecutiva: -1 802.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|1.86 × 7
|
Axi-US17-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|2.26 × 996
|
Tradeview-Live
|2.45 × 40
|
Exness-Real28
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|2.50 × 745
|
RoboForex-ECN
|2.69 × 154
|
RoboForex-ECN-3
|3.03 × 269
|
FusionMarkets-Live 2
|3.25 × 233
|
ICMarketsSC-Live04
|3.62 × 182
