SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / R04 iCM Cpy Dp04 mt4
Chun Wah Li

R04 iCM Cpy Dp04 mt4

Chun Wah Li
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 54 USD al mese
crescita dal 2025 78%
ICMarketsSC-Live33
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
508
Profit Trade:
441 (86.81%)
Loss Trade:
67 (13.19%)
Best Trade:
126.01 USD
Worst Trade:
-442.99 USD
Profitto lordo:
4 968.97 USD (106 771 pips)
Perdita lorda:
-3 048.95 USD (50 233 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (582.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
701.11 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
7.72%
Massimo carico di deposito:
23.32%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.07
Long Trade:
238 (46.85%)
Short Trade:
270 (53.15%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
3.78 USD
Profitto medio:
11.27 USD
Perdita media:
-45.51 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 802.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 802.58 USD (6)
Crescita mensile:
-2.38%
Previsione annuale:
-28.87%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.15 USD
Massimale:
1 802.58 USD (34.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.60% (1 802.58 USD)
Per equità:
63.42% (2 683.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 507
XAGUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.3K
XAGUSD -399
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 57K
XAGUSD -399
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +126.01 USD
Worst Trade: -443 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +582.52 USD
Massima perdita consecutiva: -1 802.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live05
1.86 × 7
Axi-US17-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
2.26 × 996
Tradeview-Live
2.45 × 40
Exness-Real28
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
2.50 × 745
RoboForex-ECN
2.69 × 154
RoboForex-ECN-3
3.03 × 269
FusionMarkets-Live 2
3.25 × 233
ICMarketsSC-Live04
3.62 × 182
38 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.09 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 13:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 13:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 13:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 14:45
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 10:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 09:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 04:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 01:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 02:25
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 01:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 23:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.02 14:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
R04 iCM Cpy Dp04 mt4
54USD al mese
78%
0
0
USD
3.8K
USD
31
99%
508
86%
8%
1.62
3.78
USD
63%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.