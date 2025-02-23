SignauxSections
Chun Wah Li

R04 iCM Cpy Dp04 mt4

Chun Wah Li
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 54 USD par mois
croissance depuis 2025 78%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
507
Bénéfice trades:
440 (86.78%)
Perte trades:
67 (13.21%)
Meilleure transaction:
126.01 USD
Pire transaction:
-442.99 USD
Bénéfice brut:
4 966.97 USD (106 721 pips)
Perte brute:
-3 048.95 USD (50 233 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (582.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
701.11 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
7.72%
Charge de dépôt maximale:
23.32%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.06
Longs trades:
237 (46.75%)
Courts trades:
270 (53.25%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
3.78 USD
Bénéfice moyen:
11.29 USD
Perte moyenne:
-45.51 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-1 802.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 802.58 USD (6)
Croissance mensuelle:
-1.44%
Prévision annuelle:
-17.47%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.15 USD
Maximal:
1 802.58 USD (34.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.60% (1 802.58 USD)
Par fonds propres:
63.42% (2 683.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 506
XAGUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.3K
XAGUSD -399
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 57K
XAGUSD -399
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +126.01 USD
Pire transaction: -443 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +582.52 USD
Perte consécutive maximale: -1 802.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live05
1.86 × 7
Axi-US17-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
2.26 × 996
Tradeview-Live
2.45 × 40
Exness-Real28
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
2.50 × 745
RoboForex-ECN
2.69 × 154
RoboForex-ECN-3
3.03 × 269
FusionMarkets-Live 2
3.25 × 233
ICMarketsSC-Live04
3.62 × 182
38 plus...
Aucun avis
2025.09.09 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 13:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 13:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 13:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 14:45
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 10:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 09:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 04:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 01:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 02:25
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 01:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 23:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.02 14:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.