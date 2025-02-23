SinyallerBölümler
Glauber Roberto Pardo

Glauber Sinais MT4

Glauber Roberto Pardo
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 66%
Axi-US18-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
755
Kârla kapanan işlemler:
496 (65.69%)
Zararla kapanan işlemler:
259 (34.30%)
En iyi işlem:
143.69 USD
En kötü işlem:
-130.10 USD
Brüt kâr:
5 183.88 USD (2 541 384 pips)
Brüt zarar:
-4 886.59 USD (1 728 689 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (42.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
227.31 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
181.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
14 gün
Düzelme faktörü:
0.25
Alış işlemleri:
347 (45.96%)
Satış işlemleri:
408 (54.04%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
10.45 USD
Ortalama zarar:
-18.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-487.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-562.48 USD (10)
Aylık büyüme:
35.97%
Yıllık tahmin:
438.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
379.95 USD
Maksimum:
1 178.63 USD (90.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.11% (1 178.63 USD)
Varlığa göre:
83.31% (570.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WTI.fs 153
XAUUSD.pro 98
USOIL 89
EURUSD.pro 82
ETHUSD 82
USDJPY.pro 64
VIX.fs 30
EURGBP.pro 22
USDCHF.pro 21
AUDCHF.pro 20
GBPUSD.pro 16
EURNZD.pro 14
BRENT.fs 9
S&P.fs 8
AUDCAD.pro 8
EURCHF.pro 8
AUDUSD.pro 7
ZARJPY.pro 5
EURCAD.pro 3
GBPJPY.pro 3
EURJPY.pro 2
USDBRL.pro 2
EURCZK.pro 2
SPI200.fs 1
Tesla+ 1
USDINDEX.fs 1
USDSEK.pro 1
BTCUSD 1
XRPUSD 1
USDMXN.pro 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WTI.fs -1.4K
XAUUSD.pro -5
USOIL 1K
EURUSD.pro 162
ETHUSD 6
USDJPY.pro 255
VIX.fs 16
EURGBP.pro 74
USDCHF.pro 56
AUDCHF.pro 35
GBPUSD.pro 15
EURNZD.pro 51
BRENT.fs 12
S&P.fs -138
AUDCAD.pro 17
EURCHF.pro 27
AUDUSD.pro 23
ZARJPY.pro 3
EURCAD.pro 14
GBPJPY.pro 38
EURJPY.pro 1
USDBRL.pro -10
EURCZK.pro 12
SPI200.fs 0
Tesla+ 1
USDINDEX.fs 0
USDSEK.pro 2
BTCUSD 1
XRPUSD 1
USDMXN.pro 4
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WTI.fs -4.2K
XAUUSD.pro -5.8K
USOIL 67K
EURUSD.pro 17K
ETHUSD 671K
USDJPY.pro 35K
VIX.fs 21K
EURGBP.pro 2.8K
USDCHF.pro 3.4K
AUDCHF.pro 2.7K
GBPUSD.pro 1.5K
EURNZD.pro 2.2K
BRENT.fs 125
S&P.fs -28K
AUDCAD.pro 2.5K
EURCHF.pro 2.3K
AUDUSD.pro 1.7K
ZARJPY.pro 4.5K
EURCAD.pro 2K
GBPJPY.pro 2.6K
EURJPY.pro 166
USDBRL.pro -521
EURCZK.pro 2.4K
SPI200.fs 13
Tesla+ 75
USDINDEX.fs 21
USDSEK.pro 148
BTCUSD 13K
XRPUSD 583
USDMXN.pro 8.6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +143.69 USD
En kötü işlem: -130 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +42.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -487.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US18-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Iniciando a conta em 10/02/2025 com 500USD na Axi Corretora
İnceleme yok
2025.09.24 13:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 09:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 01:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 00:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 11:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 18:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 05:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 01:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 22:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 18:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 14:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 13:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
