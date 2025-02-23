- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
755
Kârla kapanan işlemler:
496 (65.69%)
Zararla kapanan işlemler:
259 (34.30%)
En iyi işlem:
143.69 USD
En kötü işlem:
-130.10 USD
Brüt kâr:
5 183.88 USD (2 541 384 pips)
Brüt zarar:
-4 886.59 USD (1 728 689 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (42.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
227.31 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
181.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
14 gün
Düzelme faktörü:
0.25
Alış işlemleri:
347 (45.96%)
Satış işlemleri:
408 (54.04%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
10.45 USD
Ortalama zarar:
-18.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-487.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-562.48 USD (10)
Aylık büyüme:
35.97%
Yıllık tahmin:
438.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
379.95 USD
Maksimum:
1 178.63 USD (90.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.11% (1 178.63 USD)
Varlığa göre:
83.31% (570.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WTI.fs
|153
|XAUUSD.pro
|98
|USOIL
|89
|EURUSD.pro
|82
|ETHUSD
|82
|USDJPY.pro
|64
|VIX.fs
|30
|EURGBP.pro
|22
|USDCHF.pro
|21
|AUDCHF.pro
|20
|GBPUSD.pro
|16
|EURNZD.pro
|14
|BRENT.fs
|9
|S&P.fs
|8
|AUDCAD.pro
|8
|EURCHF.pro
|8
|AUDUSD.pro
|7
|ZARJPY.pro
|5
|EURCAD.pro
|3
|GBPJPY.pro
|3
|EURJPY.pro
|2
|USDBRL.pro
|2
|EURCZK.pro
|2
|SPI200.fs
|1
|Tesla+
|1
|USDINDEX.fs
|1
|USDSEK.pro
|1
|BTCUSD
|1
|XRPUSD
|1
|USDMXN.pro
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WTI.fs
|-1.4K
|XAUUSD.pro
|-5
|USOIL
|1K
|EURUSD.pro
|162
|ETHUSD
|6
|USDJPY.pro
|255
|VIX.fs
|16
|EURGBP.pro
|74
|USDCHF.pro
|56
|AUDCHF.pro
|35
|GBPUSD.pro
|15
|EURNZD.pro
|51
|BRENT.fs
|12
|S&P.fs
|-138
|AUDCAD.pro
|17
|EURCHF.pro
|27
|AUDUSD.pro
|23
|ZARJPY.pro
|3
|EURCAD.pro
|14
|GBPJPY.pro
|38
|EURJPY.pro
|1
|USDBRL.pro
|-10
|EURCZK.pro
|12
|SPI200.fs
|0
|Tesla+
|1
|USDINDEX.fs
|0
|USDSEK.pro
|2
|BTCUSD
|1
|XRPUSD
|1
|USDMXN.pro
|4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WTI.fs
|-4.2K
|XAUUSD.pro
|-5.8K
|USOIL
|67K
|EURUSD.pro
|17K
|ETHUSD
|671K
|USDJPY.pro
|35K
|VIX.fs
|21K
|EURGBP.pro
|2.8K
|USDCHF.pro
|3.4K
|AUDCHF.pro
|2.7K
|GBPUSD.pro
|1.5K
|EURNZD.pro
|2.2K
|BRENT.fs
|125
|S&P.fs
|-28K
|AUDCAD.pro
|2.5K
|EURCHF.pro
|2.3K
|AUDUSD.pro
|1.7K
|ZARJPY.pro
|4.5K
|EURCAD.pro
|2K
|GBPJPY.pro
|2.6K
|EURJPY.pro
|166
|USDBRL.pro
|-521
|EURCZK.pro
|2.4K
|SPI200.fs
|13
|Tesla+
|75
|USDINDEX.fs
|21
|USDSEK.pro
|148
|BTCUSD
|13K
|XRPUSD
|583
|USDMXN.pro
|8.6K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +143.69 USD
En kötü işlem: -130 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +42.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -487.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US18-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Iniciando a conta em 10/02/2025 com 500USD na Axi Corretora
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
66%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
33
0%
755
65%
100%
1.06
0.39
USD
USD
83%
1:100