- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
755
Profit Trade:
496 (65.69%)
Loss Trade:
259 (34.30%)
Best Trade:
143.69 USD
Worst Trade:
-130.10 USD
Profitto lordo:
5 183.88 USD (2 541 384 pips)
Perdita lorda:
-4 886.59 USD (1 728 689 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (42.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
227.31 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
181.30%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
14 giorni
Fattore di recupero:
0.25
Long Trade:
347 (45.96%)
Short Trade:
408 (54.04%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
10.45 USD
Perdita media:
-18.87 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-487.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-562.48 USD (10)
Crescita mensile:
36.16%
Previsione annuale:
438.76%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
379.95 USD
Massimale:
1 178.63 USD (90.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.11% (1 178.63 USD)
Per equità:
83.31% (570.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WTI.fs
|153
|XAUUSD.pro
|98
|USOIL
|89
|EURUSD.pro
|82
|ETHUSD
|82
|USDJPY.pro
|64
|VIX.fs
|30
|EURGBP.pro
|22
|USDCHF.pro
|21
|AUDCHF.pro
|20
|GBPUSD.pro
|16
|EURNZD.pro
|14
|BRENT.fs
|9
|S&P.fs
|8
|AUDCAD.pro
|8
|EURCHF.pro
|8
|AUDUSD.pro
|7
|ZARJPY.pro
|5
|EURCAD.pro
|3
|GBPJPY.pro
|3
|EURJPY.pro
|2
|USDBRL.pro
|2
|EURCZK.pro
|2
|SPI200.fs
|1
|Tesla+
|1
|USDINDEX.fs
|1
|USDSEK.pro
|1
|BTCUSD
|1
|XRPUSD
|1
|USDMXN.pro
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WTI.fs
|-1.4K
|XAUUSD.pro
|-5
|USOIL
|1K
|EURUSD.pro
|162
|ETHUSD
|6
|USDJPY.pro
|255
|VIX.fs
|16
|EURGBP.pro
|74
|USDCHF.pro
|56
|AUDCHF.pro
|35
|GBPUSD.pro
|15
|EURNZD.pro
|51
|BRENT.fs
|12
|S&P.fs
|-138
|AUDCAD.pro
|17
|EURCHF.pro
|27
|AUDUSD.pro
|23
|ZARJPY.pro
|3
|EURCAD.pro
|14
|GBPJPY.pro
|38
|EURJPY.pro
|1
|USDBRL.pro
|-10
|EURCZK.pro
|12
|SPI200.fs
|0
|Tesla+
|1
|USDINDEX.fs
|0
|USDSEK.pro
|2
|BTCUSD
|1
|XRPUSD
|1
|USDMXN.pro
|4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WTI.fs
|-4.2K
|XAUUSD.pro
|-5.8K
|USOIL
|67K
|EURUSD.pro
|17K
|ETHUSD
|671K
|USDJPY.pro
|35K
|VIX.fs
|21K
|EURGBP.pro
|2.8K
|USDCHF.pro
|3.4K
|AUDCHF.pro
|2.7K
|GBPUSD.pro
|1.5K
|EURNZD.pro
|2.2K
|BRENT.fs
|125
|S&P.fs
|-28K
|AUDCAD.pro
|2.5K
|EURCHF.pro
|2.3K
|AUDUSD.pro
|1.7K
|ZARJPY.pro
|4.5K
|EURCAD.pro
|2K
|GBPJPY.pro
|2.6K
|EURJPY.pro
|166
|USDBRL.pro
|-521
|EURCZK.pro
|2.4K
|SPI200.fs
|13
|Tesla+
|75
|USDINDEX.fs
|21
|USDSEK.pro
|148
|BTCUSD
|13K
|XRPUSD
|583
|USDMXN.pro
|8.6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +143.69 USD
Worst Trade: -130 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +42.33 USD
Massima perdita consecutiva: -487.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US18-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Iniciando a conta em 10/02/2025 com 500USD na Axi Corretora
