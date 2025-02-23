SegnaliSezioni
Glauber Roberto Pardo

Glauber Sinais MT4

Glauber Roberto Pardo
0 recensioni
Affidabilità
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 66%
Axi-US18-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
755
Profit Trade:
496 (65.69%)
Loss Trade:
259 (34.30%)
Best Trade:
143.69 USD
Worst Trade:
-130.10 USD
Profitto lordo:
5 183.88 USD (2 541 384 pips)
Perdita lorda:
-4 886.59 USD (1 728 689 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (42.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
227.31 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
181.30%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
14 giorni
Fattore di recupero:
0.25
Long Trade:
347 (45.96%)
Short Trade:
408 (54.04%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
10.45 USD
Perdita media:
-18.87 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-487.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-562.48 USD (10)
Crescita mensile:
36.16%
Previsione annuale:
438.76%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
379.95 USD
Massimale:
1 178.63 USD (90.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.11% (1 178.63 USD)
Per equità:
83.31% (570.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WTI.fs 153
XAUUSD.pro 98
USOIL 89
EURUSD.pro 82
ETHUSD 82
USDJPY.pro 64
VIX.fs 30
EURGBP.pro 22
USDCHF.pro 21
AUDCHF.pro 20
GBPUSD.pro 16
EURNZD.pro 14
BRENT.fs 9
S&P.fs 8
AUDCAD.pro 8
EURCHF.pro 8
AUDUSD.pro 7
ZARJPY.pro 5
EURCAD.pro 3
GBPJPY.pro 3
EURJPY.pro 2
USDBRL.pro 2
EURCZK.pro 2
SPI200.fs 1
Tesla+ 1
USDINDEX.fs 1
USDSEK.pro 1
BTCUSD 1
XRPUSD 1
USDMXN.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WTI.fs -1.4K
XAUUSD.pro -5
USOIL 1K
EURUSD.pro 162
ETHUSD 6
USDJPY.pro 255
VIX.fs 16
EURGBP.pro 74
USDCHF.pro 56
AUDCHF.pro 35
GBPUSD.pro 15
EURNZD.pro 51
BRENT.fs 12
S&P.fs -138
AUDCAD.pro 17
EURCHF.pro 27
AUDUSD.pro 23
ZARJPY.pro 3
EURCAD.pro 14
GBPJPY.pro 38
EURJPY.pro 1
USDBRL.pro -10
EURCZK.pro 12
SPI200.fs 0
Tesla+ 1
USDINDEX.fs 0
USDSEK.pro 2
BTCUSD 1
XRPUSD 1
USDMXN.pro 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WTI.fs -4.2K
XAUUSD.pro -5.8K
USOIL 67K
EURUSD.pro 17K
ETHUSD 671K
USDJPY.pro 35K
VIX.fs 21K
EURGBP.pro 2.8K
USDCHF.pro 3.4K
AUDCHF.pro 2.7K
GBPUSD.pro 1.5K
EURNZD.pro 2.2K
BRENT.fs 125
S&P.fs -28K
AUDCAD.pro 2.5K
EURCHF.pro 2.3K
AUDUSD.pro 1.7K
ZARJPY.pro 4.5K
EURCAD.pro 2K
GBPJPY.pro 2.6K
EURJPY.pro 166
USDBRL.pro -521
EURCZK.pro 2.4K
SPI200.fs 13
Tesla+ 75
USDINDEX.fs 21
USDSEK.pro 148
BTCUSD 13K
XRPUSD 583
USDMXN.pro 8.6K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +143.69 USD
Worst Trade: -130 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +42.33 USD
Massima perdita consecutiva: -487.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US18-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Iniciando a conta em 10/02/2025 com 500USD na Axi Corretora
2025.09.24 13:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 09:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 01:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 00:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 11:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 18:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 05:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 01:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 22:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 18:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 14:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 13:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.