SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Glauber Sinais MT4
Glauber Roberto Pardo

Glauber Sinais MT4

Glauber Roberto Pardo
0 avis
Fiabilité
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 51%
Axi-US18-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
750
Bénéfice trades:
491 (65.46%)
Perte trades:
259 (34.53%)
Meilleure transaction:
143.69 USD
Pire transaction:
-130.10 USD
Bénéfice brut:
5 014.10 USD (2 528 390 pips)
Perte brute:
-4 886.59 USD (1 728 689 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (42.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
227.31 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
181.30%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
13 jours
Facteur de récupération:
0.11
Longs trades:
342 (45.60%)
Courts trades:
408 (54.40%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.17 USD
Bénéfice moyen:
10.21 USD
Perte moyenne:
-18.87 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-487.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-562.48 USD (10)
Croissance mensuelle:
15.53%
Prévision annuelle:
188.46%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
379.95 USD
Maximal:
1 178.63 USD (90.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.11% (1 178.63 USD)
Par fonds propres:
83.31% (570.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WTI.fs 153
XAUUSD.pro 98
USOIL 84
EURUSD.pro 82
ETHUSD 82
USDJPY.pro 64
VIX.fs 30
EURGBP.pro 22
USDCHF.pro 21
AUDCHF.pro 20
GBPUSD.pro 16
EURNZD.pro 14
BRENT.fs 9
S&P.fs 8
AUDCAD.pro 8
EURCHF.pro 8
AUDUSD.pro 7
ZARJPY.pro 5
EURCAD.pro 3
GBPJPY.pro 3
EURJPY.pro 2
USDBRL.pro 2
EURCZK.pro 2
SPI200.fs 1
Tesla+ 1
USDINDEX.fs 1
USDSEK.pro 1
BTCUSD 1
XRPUSD 1
USDMXN.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WTI.fs -1.4K
XAUUSD.pro -5
USOIL 875
EURUSD.pro 162
ETHUSD 6
USDJPY.pro 255
VIX.fs 16
EURGBP.pro 74
USDCHF.pro 56
AUDCHF.pro 35
GBPUSD.pro 15
EURNZD.pro 51
BRENT.fs 12
S&P.fs -138
AUDCAD.pro 17
EURCHF.pro 27
AUDUSD.pro 23
ZARJPY.pro 3
EURCAD.pro 14
GBPJPY.pro 38
EURJPY.pro 1
USDBRL.pro -10
EURCZK.pro 12
SPI200.fs 0
Tesla+ 1
USDINDEX.fs 0
USDSEK.pro 2
BTCUSD 1
XRPUSD 1
USDMXN.pro 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WTI.fs -4.2K
XAUUSD.pro -5.8K
USOIL 54K
EURUSD.pro 17K
ETHUSD 671K
USDJPY.pro 35K
VIX.fs 21K
EURGBP.pro 2.8K
USDCHF.pro 3.4K
AUDCHF.pro 2.7K
GBPUSD.pro 1.5K
EURNZD.pro 2.2K
BRENT.fs 125
S&P.fs -28K
AUDCAD.pro 2.5K
EURCHF.pro 2.3K
AUDUSD.pro 1.7K
ZARJPY.pro 4.5K
EURCAD.pro 2K
GBPJPY.pro 2.6K
EURJPY.pro 166
USDBRL.pro -521
EURCZK.pro 2.4K
SPI200.fs 13
Tesla+ 75
USDINDEX.fs 21
USDSEK.pro 148
BTCUSD 13K
XRPUSD 583
USDMXN.pro 8.6K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +143.69 USD
Pire transaction: -130 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +42.33 USD
Perte consécutive maximale: -487.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US18-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Iniciando a conta em 10/02/2025 com 500USD na Axi Corretora
Aucun avis
2025.09.24 13:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 09:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 01:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 00:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 11:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 18:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 05:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 01:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 22:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 18:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 14:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 13:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Glauber Sinais MT4
30 USD par mois
51%
0
0
USD
1.7K
USD
33
0%
750
65%
100%
1.02
0.17
USD
83%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.