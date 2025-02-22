- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
146
Kârla kapanan işlemler:
130 (89.04%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (10.96%)
En iyi işlem:
8.93 USD
En kötü işlem:
-2.99 USD
Brüt kâr:
116.25 USD (9 062 pips)
Brüt zarar:
-14.90 USD (1 344 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (39.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.83 USD (44)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
34.05%
Maks. mevduat yükü:
101.65%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
26.60
Alış işlemleri:
33 (22.60%)
Satış işlemleri:
113 (77.40%)
Kâr faktörü:
7.80
Beklenen getiri:
0.69 USD
Ortalama kâr:
0.89 USD
Ortalama zarar:
-0.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.81 USD (2)
Aylık büyüme:
4.57%
Yıllık tahmin:
55.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.81 USD (18.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.78% (3.81 USD)
Varlığa göre:
51.56% (30.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|145
|.DE40Cash
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|101
|.DE40Cash
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|7.2K
|.DE40Cash
|511
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.93 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +39.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.57 × 7
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|2.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live05
|2.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|4.40 × 10
|
Axi-US09-Live
|4.67 × 6
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|5.00 × 2
|
FBS-Real-3
|5.00 × 2
|
Exness-Real12
|5.25 × 4
|
RoboForex-ProCent-3
|6.15 × 430
