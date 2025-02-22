SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Twent Seven Dec
Mariia Morozova

Twent Seven Dec

Mariia Morozova
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 344%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
146
Kârla kapanan işlemler:
130 (89.04%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (10.96%)
En iyi işlem:
8.93 USD
En kötü işlem:
-2.99 USD
Brüt kâr:
116.25 USD (9 062 pips)
Brüt zarar:
-14.90 USD (1 344 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (39.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.83 USD (44)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
34.05%
Maks. mevduat yükü:
101.65%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
26.60
Alış işlemleri:
33 (22.60%)
Satış işlemleri:
113 (77.40%)
Kâr faktörü:
7.80
Beklenen getiri:
0.69 USD
Ortalama kâr:
0.89 USD
Ortalama zarar:
-0.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.81 USD (2)
Aylık büyüme:
4.57%
Yıllık tahmin:
55.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.81 USD (18.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.78% (3.81 USD)
Varlığa göre:
51.56% (30.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 145
.DE40Cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 101
.DE40Cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 7.2K
.DE40Cash 511
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.93 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +39.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
Exness-Real9
0.00 × 6
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.18 × 40
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
Exness-Real17
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.57 × 7
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
Axi-US06-Live
1.65 × 69
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 7
ThreeTrader-Live
1.75 × 4
RoboForex-ECN-3
2.71 × 17
ICMarketsSC-Live05
2.75 × 4
RoboForex-Prime
4.40 × 10
Axi-US09-Live
4.67 × 6
ZealCapitalMarketSC-Live
5.00 × 2
FBS-Real-3
5.00 × 2
Exness-Real12
5.25 × 4
RoboForex-ProCent-3
6.15 × 430
11 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.17 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 20:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 10:26
Share of trading days is too low
2025.09.02 09:26
Share of trading days is too low
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.29 05:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 05:54
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 15.86% of days out of the 227 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 15:14
Share of trading days is too low
2025.08.11 10:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 09:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 21:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 21:18
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 14.84% of days out of the 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 20:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 20:18
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 14.84% of days out of the 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 21:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 11:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
