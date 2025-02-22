SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Twent Seven Dec
Mariia Morozova

Twent Seven Dec

Mariia Morozova
0 avis
Fiabilité
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 344%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
146
Bénéfice trades:
130 (89.04%)
Perte trades:
16 (10.96%)
Meilleure transaction:
8.93 USD
Pire transaction:
-2.99 USD
Bénéfice brut:
116.25 USD (9 062 pips)
Perte brute:
-14.90 USD (1 344 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (39.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
39.83 USD (44)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
34.05%
Charge de dépôt maximale:
101.65%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
26.60
Longs trades:
33 (22.60%)
Courts trades:
113 (77.40%)
Facteur de profit:
7.80
Rendement attendu:
0.69 USD
Bénéfice moyen:
0.89 USD
Perte moyenne:
-0.93 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-0.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-3.81 USD (2)
Croissance mensuelle:
5.23%
Prévision annuelle:
63.41%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3.81 USD (18.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.78% (3.81 USD)
Par fonds propres:
51.56% (30.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 145
.DE40Cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 101
.DE40Cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 7.2K
.DE40Cash 511
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.93 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 44
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +39.83 USD
Perte consécutive maximale: -0.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
Exness-Real9
0.00 × 6
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.18 × 40
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
Exness-Real17
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.57 × 7
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
Axi-US06-Live
1.65 × 69
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 7
ThreeTrader-Live
1.75 × 4
RoboForex-ECN-3
2.71 × 17
ICMarketsSC-Live05
2.75 × 4
RoboForex-Prime
4.40 × 10
Axi-US09-Live
4.67 × 6
ZealCapitalMarketSC-Live
5.00 × 2
FBS-Real-3
5.00 × 2
Exness-Real12
5.25 × 4
RoboForex-ProCent-3
6.15 × 430
11 plus...
Aucun avis
2025.09.17 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 20:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 10:26
Share of trading days is too low
2025.09.02 09:26
Share of trading days is too low
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.29 05:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 05:54
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 15.86% of days out of the 227 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 15:14
Share of trading days is too low
2025.08.11 10:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 09:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 21:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 21:18
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 14.84% of days out of the 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 20:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 20:18
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 14.84% of days out of the 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 21:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 11:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
