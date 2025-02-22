- Crescita
Trade:
146
Profit Trade:
130 (89.04%)
Loss Trade:
16 (10.96%)
Best Trade:
8.93 USD
Worst Trade:
-2.99 USD
Profitto lordo:
116.25 USD (9 062 pips)
Perdita lorda:
-14.90 USD (1 344 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (39.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.83 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
34.05%
Massimo carico di deposito:
101.65%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
26.60
Long Trade:
33 (22.60%)
Short Trade:
113 (77.40%)
Fattore di profitto:
7.80
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
0.89 USD
Perdita media:
-0.93 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.81 USD (2)
Crescita mensile:
5.23%
Previsione annuale:
63.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.81 USD (18.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.78% (3.81 USD)
Per equità:
51.56% (30.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|145
|.DE40Cash
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|101
|.DE40Cash
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|7.2K
|.DE40Cash
|511
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.93 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +39.83 USD
Massima perdita consecutiva: -0.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.57 × 7
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|2.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live05
|2.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|4.40 × 10
|
Axi-US09-Live
|4.67 × 6
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|5.00 × 2
|
FBS-Real-3
|5.00 × 2
|
Exness-Real12
|5.25 × 4
|
RoboForex-ProCent-3
|6.15 × 430
