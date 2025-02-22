SegnaliSezioni
Mariia Morozova

Twent Seven Dec

Mariia Morozova
0 recensioni
Affidabilità
36 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 344%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
146
Profit Trade:
130 (89.04%)
Loss Trade:
16 (10.96%)
Best Trade:
8.93 USD
Worst Trade:
-2.99 USD
Profitto lordo:
116.25 USD (9 062 pips)
Perdita lorda:
-14.90 USD (1 344 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (39.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.83 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
34.05%
Massimo carico di deposito:
101.65%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
26.60
Long Trade:
33 (22.60%)
Short Trade:
113 (77.40%)
Fattore di profitto:
7.80
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
0.89 USD
Perdita media:
-0.93 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.81 USD (2)
Crescita mensile:
5.23%
Previsione annuale:
63.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.81 USD (18.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.78% (3.81 USD)
Per equità:
51.56% (30.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 145
.DE40Cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 101
.DE40Cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 7.2K
.DE40Cash 511
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.93 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +39.83 USD
Massima perdita consecutiva: -0.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
Exness-Real9
0.00 × 6
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.18 × 40
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
Exness-Real17
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.57 × 7
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
Axi-US06-Live
1.65 × 69
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 7
ThreeTrader-Live
1.75 × 4
RoboForex-ECN-3
2.71 × 17
ICMarketsSC-Live05
2.75 × 4
RoboForex-Prime
4.40 × 10
Axi-US09-Live
4.67 × 6
ZealCapitalMarketSC-Live
5.00 × 2
FBS-Real-3
5.00 × 2
Exness-Real12
5.25 × 4
RoboForex-ProCent-3
6.15 × 430
11 più
Non ci sono recensioni
2025.09.17 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 20:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 10:26
Share of trading days is too low
2025.09.02 09:26
Share of trading days is too low
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.29 05:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 05:54
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 15.86% of days out of the 227 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 15:14
Share of trading days is too low
2025.08.11 10:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 09:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 21:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 21:18
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 14.84% of days out of the 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 20:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 20:18
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 14.84% of days out of the 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 21:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 11:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
