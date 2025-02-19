SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DARWIN OMJG
Robert Jagger

DARWIN OMJG

Robert Jagger
0 inceleme
Güvenilirlik
60 hafta
0 / 0 USD
Ayda 200 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 13%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
753
Kârla kapanan işlemler:
483 (64.14%)
Zararla kapanan işlemler:
270 (35.86%)
En iyi işlem:
707.25 USD
En kötü işlem:
-9 008.06 USD
Brüt kâr:
48 680.68 USD (150 472 pips)
Brüt zarar:
-35 731.64 USD (160 615 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (13 100.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 100.74 USD (35)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
62.49%
Maks. mevduat yükü:
61.56%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
1.14
Alış işlemleri:
423 (56.18%)
Satış işlemleri:
330 (43.82%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
17.20 USD
Ortalama kâr:
100.79 USD
Ortalama zarar:
-132.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-9 524.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 524.54 USD (18)
Aylık büyüme:
-0.22%
Yıllık tahmin:
-2.69%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 402.68 USD
Maksimum:
11 361.36 USD (10.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.72% (11 361.36 USD)
Varlığa göre:
9.02% (9 389.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 115
EURUSD 47
GBPJPY 38
EURAUD 35
NZDJPY 34
XAUUSD 33
AUDJPY 33
NDX 31
GBPUSD 29
SP500 28
GDAXI 27
WS30 27
EURJPY 24
USDJPY 22
AUDCHF 21
AUDUSD 20
CADJPY 19
CHFJPY 18
NZDUSD 18
USDCHF 16
EURCHF 15
GBPCAD 13
EURNZD 13
GBPCHF 13
NZDCHF 12
NZDCAD 10
CADCHF 8
GBPAUD 8
EURGBP 7
USDCAD 7
GBPNZD 6
EURCAD 5
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 18K
EURUSD 902
GBPJPY -10
EURAUD -724
NZDJPY 711
XAUUSD 221
AUDJPY 284
NDX -711
GBPUSD 199
SP500 49
GDAXI -371
WS30 -8
EURJPY 327
USDJPY -295
AUDCHF -588
AUDUSD -414
CADJPY 319
CHFJPY 84
NZDUSD 1
USDCHF -669
EURCHF -871
GBPCAD 215
EURNZD -896
GBPCHF -633
NZDCHF -397
NZDCAD -124
CADCHF -561
GBPAUD -488
EURGBP -231
USDCAD 443
GBPNZD -425
EURCAD -249
AUDNZD 21
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 7.3K
EURUSD 4.6K
GBPJPY -1.2K
EURAUD -5K
NZDJPY 3.9K
XAUUSD 7K
AUDJPY -1.3K
NDX -7.1K
GBPUSD 575
SP500 883
GDAXI -5K
WS30 56
EURJPY 3.7K
USDJPY -1.2K
AUDCHF -1.3K
AUDUSD -768
CADJPY 1.7K
CHFJPY 1.7K
NZDUSD -12
USDCHF -2.2K
EURCHF -3.3K
GBPCAD 1.7K
EURNZD -4.4K
GBPCHF -2.8K
NZDCHF -801
NZDCAD -65
CADCHF -820
GBPAUD -3.7K
EURGBP -430
USDCAD 2K
GBPNZD -3.7K
EURCAD -240
AUDNZD 123
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +707.25 USD
En kötü işlem: -9 008 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +13 100.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -9 524.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Dariwin OMJG
İnceleme yok
2025.06.16 20:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 314 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.19 14:46
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.08% of days out of 195 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.