SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DARWIN OMJG
Robert Jagger

DARWIN OMJG

Robert Jagger
0 avis
Fiabilité
60 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 200 USD par mois
croissance depuis 2024 13%
Darwinex-Live-2
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
753
Bénéfice trades:
483 (64.14%)
Perte trades:
270 (35.86%)
Meilleure transaction:
707.25 USD
Pire transaction:
-9 008.06 USD
Bénéfice brut:
48 680.68 USD (150 472 pips)
Perte brute:
-35 731.64 USD (160 615 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (13 100.74 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13 100.74 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
62.49%
Charge de dépôt maximale:
61.56%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
1.14
Longs trades:
423 (56.18%)
Courts trades:
330 (43.82%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
17.20 USD
Bénéfice moyen:
100.79 USD
Perte moyenne:
-132.34 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-9 524.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-9 524.54 USD (18)
Croissance mensuelle:
0.99%
Prévision annuelle:
12.03%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 402.68 USD
Maximal:
11 361.36 USD (10.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.72% (11 361.36 USD)
Par fonds propres:
9.02% (9 389.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 115
EURUSD 47
GBPJPY 38
EURAUD 35
NZDJPY 34
XAUUSD 33
AUDJPY 33
NDX 31
GBPUSD 29
SP500 28
GDAXI 27
WS30 27
EURJPY 24
USDJPY 22
AUDCHF 21
AUDUSD 20
CADJPY 19
CHFJPY 18
NZDUSD 18
USDCHF 16
EURCHF 15
GBPCAD 13
EURNZD 13
GBPCHF 13
NZDCHF 12
NZDCAD 10
CADCHF 8
GBPAUD 8
EURGBP 7
USDCAD 7
GBPNZD 6
EURCAD 5
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 18K
EURUSD 902
GBPJPY -10
EURAUD -724
NZDJPY 711
XAUUSD 221
AUDJPY 284
NDX -711
GBPUSD 199
SP500 49
GDAXI -371
WS30 -8
EURJPY 327
USDJPY -295
AUDCHF -588
AUDUSD -414
CADJPY 319
CHFJPY 84
NZDUSD 1
USDCHF -669
EURCHF -871
GBPCAD 215
EURNZD -896
GBPCHF -633
NZDCHF -397
NZDCAD -124
CADCHF -561
GBPAUD -488
EURGBP -231
USDCAD 443
GBPNZD -425
EURCAD -249
AUDNZD 21
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 7.3K
EURUSD 4.6K
GBPJPY -1.2K
EURAUD -5K
NZDJPY 3.9K
XAUUSD 7K
AUDJPY -1.3K
NDX -7.1K
GBPUSD 575
SP500 883
GDAXI -5K
WS30 56
EURJPY 3.7K
USDJPY -1.2K
AUDCHF -1.3K
AUDUSD -768
CADJPY 1.7K
CHFJPY 1.7K
NZDUSD -12
USDCHF -2.2K
EURCHF -3.3K
GBPCAD 1.7K
EURNZD -4.4K
GBPCHF -2.8K
NZDCHF -801
NZDCAD -65
CADCHF -820
GBPAUD -3.7K
EURGBP -430
USDCAD 2K
GBPNZD -3.7K
EURCAD -240
AUDNZD 123
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +707.25 USD
Pire transaction: -9 008 USD
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +13 100.74 USD
Perte consécutive maximale: -9 524.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Dariwin OMJG
Aucun avis
2025.06.16 20:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 314 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.19 14:46
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.08% of days out of 195 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DARWIN OMJG
200 USD par mois
13%
0
0
USD
113K
USD
60
99%
753
64%
62%
1.36
17.20
USD
11%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.