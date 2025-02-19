- Crescita
Trade:
753
Profit Trade:
483 (64.14%)
Loss Trade:
270 (35.86%)
Best Trade:
707.25 USD
Worst Trade:
-9 008.06 USD
Profitto lordo:
48 680.68 USD (150 472 pips)
Perdita lorda:
-35 731.64 USD (160 615 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (13 100.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 100.74 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
62.49%
Massimo carico di deposito:
61.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
423 (56.18%)
Short Trade:
330 (43.82%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
17.20 USD
Profitto medio:
100.79 USD
Perdita media:
-132.34 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-9 524.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 524.54 USD (18)
Crescita mensile:
0.37%
Previsione annuale:
4.44%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 402.68 USD
Massimale:
11 361.36 USD (10.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.72% (11 361.36 USD)
Per equità:
9.02% (9 389.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|115
|EURUSD
|47
|GBPJPY
|38
|EURAUD
|35
|NZDJPY
|34
|XAUUSD
|33
|AUDJPY
|33
|NDX
|31
|GBPUSD
|29
|SP500
|28
|GDAXI
|27
|WS30
|27
|EURJPY
|24
|USDJPY
|22
|AUDCHF
|21
|AUDUSD
|20
|CADJPY
|19
|CHFJPY
|18
|NZDUSD
|18
|USDCHF
|16
|EURCHF
|15
|GBPCAD
|13
|EURNZD
|13
|GBPCHF
|13
|NZDCHF
|12
|NZDCAD
|10
|CADCHF
|8
|GBPAUD
|8
|EURGBP
|7
|USDCAD
|7
|GBPNZD
|6
|EURCAD
|5
|AUDNZD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|18K
|EURUSD
|902
|GBPJPY
|-10
|EURAUD
|-724
|NZDJPY
|711
|XAUUSD
|221
|AUDJPY
|284
|NDX
|-711
|GBPUSD
|199
|SP500
|49
|GDAXI
|-371
|WS30
|-8
|EURJPY
|327
|USDJPY
|-295
|AUDCHF
|-588
|AUDUSD
|-414
|CADJPY
|319
|CHFJPY
|84
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|-669
|EURCHF
|-871
|GBPCAD
|215
|EURNZD
|-896
|GBPCHF
|-633
|NZDCHF
|-397
|NZDCAD
|-124
|CADCHF
|-561
|GBPAUD
|-488
|EURGBP
|-231
|USDCAD
|443
|GBPNZD
|-425
|EURCAD
|-249
|AUDNZD
|21
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|7.3K
|EURUSD
|4.6K
|GBPJPY
|-1.2K
|EURAUD
|-5K
|NZDJPY
|3.9K
|XAUUSD
|7K
|AUDJPY
|-1.3K
|NDX
|-7.1K
|GBPUSD
|575
|SP500
|883
|GDAXI
|-5K
|WS30
|56
|EURJPY
|3.7K
|USDJPY
|-1.2K
|AUDCHF
|-1.3K
|AUDUSD
|-768
|CADJPY
|1.7K
|CHFJPY
|1.7K
|NZDUSD
|-12
|USDCHF
|-2.2K
|EURCHF
|-3.3K
|GBPCAD
|1.7K
|EURNZD
|-4.4K
|GBPCHF
|-2.8K
|NZDCHF
|-801
|NZDCAD
|-65
|CADCHF
|-820
|GBPAUD
|-3.7K
|EURGBP
|-430
|USDCAD
|2K
|GBPNZD
|-3.7K
|EURCAD
|-240
|AUDNZD
|123
Best Trade: +707.25 USD
Worst Trade: -9 008 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +13 100.74 USD
Massima perdita consecutiva: -9 524.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Dariwin OMJG
