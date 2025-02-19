SegnaliSezioni
Robert Jagger

DARWIN OMJG

Robert Jagger
0 recensioni
Affidabilità
60 settimane
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2024 13%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
753
Profit Trade:
483 (64.14%)
Loss Trade:
270 (35.86%)
Best Trade:
707.25 USD
Worst Trade:
-9 008.06 USD
Profitto lordo:
48 680.68 USD (150 472 pips)
Perdita lorda:
-35 731.64 USD (160 615 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (13 100.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 100.74 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
62.49%
Massimo carico di deposito:
61.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
423 (56.18%)
Short Trade:
330 (43.82%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
17.20 USD
Profitto medio:
100.79 USD
Perdita media:
-132.34 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-9 524.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 524.54 USD (18)
Crescita mensile:
0.37%
Previsione annuale:
4.44%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 402.68 USD
Massimale:
11 361.36 USD (10.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.72% (11 361.36 USD)
Per equità:
9.02% (9 389.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 115
EURUSD 47
GBPJPY 38
EURAUD 35
NZDJPY 34
XAUUSD 33
AUDJPY 33
NDX 31
GBPUSD 29
SP500 28
GDAXI 27
WS30 27
EURJPY 24
USDJPY 22
AUDCHF 21
AUDUSD 20
CADJPY 19
CHFJPY 18
NZDUSD 18
USDCHF 16
EURCHF 15
GBPCAD 13
EURNZD 13
GBPCHF 13
NZDCHF 12
NZDCAD 10
CADCHF 8
GBPAUD 8
EURGBP 7
USDCAD 7
GBPNZD 6
EURCAD 5
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 18K
EURUSD 902
GBPJPY -10
EURAUD -724
NZDJPY 711
XAUUSD 221
AUDJPY 284
NDX -711
GBPUSD 199
SP500 49
GDAXI -371
WS30 -8
EURJPY 327
USDJPY -295
AUDCHF -588
AUDUSD -414
CADJPY 319
CHFJPY 84
NZDUSD 1
USDCHF -669
EURCHF -871
GBPCAD 215
EURNZD -896
GBPCHF -633
NZDCHF -397
NZDCAD -124
CADCHF -561
GBPAUD -488
EURGBP -231
USDCAD 443
GBPNZD -425
EURCAD -249
AUDNZD 21
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 7.3K
EURUSD 4.6K
GBPJPY -1.2K
EURAUD -5K
NZDJPY 3.9K
XAUUSD 7K
AUDJPY -1.3K
NDX -7.1K
GBPUSD 575
SP500 883
GDAXI -5K
WS30 56
EURJPY 3.7K
USDJPY -1.2K
AUDCHF -1.3K
AUDUSD -768
CADJPY 1.7K
CHFJPY 1.7K
NZDUSD -12
USDCHF -2.2K
EURCHF -3.3K
GBPCAD 1.7K
EURNZD -4.4K
GBPCHF -2.8K
NZDCHF -801
NZDCAD -65
CADCHF -820
GBPAUD -3.7K
EURGBP -430
USDCAD 2K
GBPNZD -3.7K
EURCAD -240
AUDNZD 123
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +707.25 USD
Worst Trade: -9 008 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +13 100.74 USD
Massima perdita consecutiva: -9 524.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Dariwin OMJG
Non ci sono recensioni
2025.06.16 20:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 314 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.19 14:46
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.08% of days out of 195 days of the signal's entire lifetime.
