Indra Yugi

Gold D Ace

Indra Yugi
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 263%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 593
Kârla kapanan işlemler:
1 205 (75.64%)
Zararla kapanan işlemler:
388 (24.36%)
En iyi işlem:
49.95 USD
En kötü işlem:
-135.40 USD
Brüt kâr:
9 084.95 USD (4 055 460 pips)
Brüt zarar:
-8 287.88 USD (3 231 939 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (239.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
649.02 USD (36)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
9.35%
Maks. mevduat yükü:
79.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
68
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.49
Alış işlemleri:
732 (45.95%)
Satış işlemleri:
861 (54.05%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
7.54 USD
Ortalama zarar:
-21.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-383.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 004.19 USD (15)
Aylık büyüme:
-72.66%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
218.76 USD
Maksimum:
1 629.33 USD (67.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.53% (480.37 USD)
Varlığa göre:
58.32% (158.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1593
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 797
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 824K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.95 USD
En kötü işlem: -135 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +239.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -383.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 daha fazla...
