Indra Yugi

Gold D Ace

Indra Yugi
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 263%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 593
Bénéfice trades:
1 205 (75.64%)
Perte trades:
388 (24.36%)
Meilleure transaction:
49.95 USD
Pire transaction:
-135.40 USD
Bénéfice brut:
9 084.95 USD (4 055 460 pips)
Perte brute:
-8 287.88 USD (3 231 939 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (239.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
649.02 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
9.35%
Charge de dépôt maximale:
79.33%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
70
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.49
Longs trades:
732 (45.95%)
Courts trades:
861 (54.05%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.50 USD
Bénéfice moyen:
7.54 USD
Perte moyenne:
-21.36 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-383.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 004.19 USD (15)
Croissance mensuelle:
-72.54%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
218.76 USD
Maximal:
1 629.33 USD (67.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
85.53% (480.37 USD)
Par fonds propres:
58.32% (158.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1593
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 797
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 824K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +49.95 USD
Pire transaction: -135 USD
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +239.66 USD
Perte consécutive maximale: -383.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
Aucun avis
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 01:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 23:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 09:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 16:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 15:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 17:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 13:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 08:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 07:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 02:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.22 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.