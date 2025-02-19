- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 593
Profit Trade:
1 205 (75.64%)
Loss Trade:
388 (24.36%)
Best Trade:
49.95 USD
Worst Trade:
-135.40 USD
Profitto lordo:
9 084.95 USD (4 055 460 pips)
Perdita lorda:
-8 287.88 USD (3 231 939 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (239.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
649.02 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
9.35%
Massimo carico di deposito:
79.33%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.49
Long Trade:
732 (45.95%)
Short Trade:
861 (54.05%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
7.54 USD
Perdita media:
-21.36 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-383.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 004.19 USD (15)
Crescita mensile:
-72.54%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
218.76 USD
Massimale:
1 629.33 USD (67.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.53% (480.37 USD)
Per equità:
58.32% (158.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1593
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|797
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|824K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.95 USD
Worst Trade: -135 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +239.66 USD
Massima perdita consecutiva: -383.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
373 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
263%
0
0
USD
USD
347
USD
USD
38
100%
1 593
75%
9%
1.09
0.50
USD
USD
86%
1:500