Indra Yugi

Gold D Ace

Indra Yugi
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 263%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 593
Profit Trade:
1 205 (75.64%)
Loss Trade:
388 (24.36%)
Best Trade:
49.95 USD
Worst Trade:
-135.40 USD
Profitto lordo:
9 084.95 USD (4 055 460 pips)
Perdita lorda:
-8 287.88 USD (3 231 939 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (239.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
649.02 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
9.35%
Massimo carico di deposito:
79.33%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.49
Long Trade:
732 (45.95%)
Short Trade:
861 (54.05%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
7.54 USD
Perdita media:
-21.36 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-383.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 004.19 USD (15)
Crescita mensile:
-72.54%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
218.76 USD
Massimale:
1 629.33 USD (67.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.53% (480.37 USD)
Per equità:
58.32% (158.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1593
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 797
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 824K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +49.95 USD
Worst Trade: -135 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +239.66 USD
Massima perdita consecutiva: -383.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 01:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 23:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 09:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 16:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 15:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 17:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 13:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 08:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 07:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 02:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.22 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.