Omeh Philip

Gold maverick

Omeh Philip
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 81%
InfinoxLimited-Live03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
374
Kârla kapanan işlemler:
303 (81.01%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (18.98%)
En iyi işlem:
47.60 USD
En kötü işlem:
-34.05 USD
Brüt kâr:
741.94 USD (65 097 pips)
Brüt zarar:
-519.39 USD (38 191 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (87.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
87.88 USD (36)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
72.80%
Maks. mevduat yükü:
49.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
258 (68.98%)
Satış işlemleri:
116 (31.02%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
2.45 USD
Ortalama zarar:
-7.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-253.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-253.12 USD (12)
Aylık büyüme:
7.56%
Yıllık tahmin:
93.18%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.55 USD
Maksimum:
253.26 USD (67.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.54% (253.26 USD)
Varlığa göre:
60.27% (225.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 206
GBPUSD 103
XAUUSD 31
EURUSD 28
USDJPY 4
AUDUSD 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 375
GBPUSD -166
XAUUSD -1
EURUSD 24
USDJPY -13
AUDUSD 3
USDCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 39K
GBPUSD -8.7K
XAUUSD 83
EURUSD -2.2K
USDJPY -1.9K
AUDUSD 256
USDCHF 131
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +47.60 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +87.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -253.12 USD

İnceleme yok
2025.06.19 03:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 03:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 17:47
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 14:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 13:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 06:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 18:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 01:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 02:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.07 07:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 22:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.23 07:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 12:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.31 03:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 16:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.12 13:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.12 13:32
A large drawdown may occur on the account again
