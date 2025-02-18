- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
374
Kârla kapanan işlemler:
303 (81.01%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (18.98%)
En iyi işlem:
47.60 USD
En kötü işlem:
-34.05 USD
Brüt kâr:
741.94 USD (65 097 pips)
Brüt zarar:
-519.39 USD (38 191 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (87.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
87.88 USD (36)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
72.80%
Maks. mevduat yükü:
49.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
258 (68.98%)
Satış işlemleri:
116 (31.02%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
2.45 USD
Ortalama zarar:
-7.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-253.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-253.12 USD (12)
Aylık büyüme:
7.56%
Yıllık tahmin:
93.18%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.55 USD
Maksimum:
253.26 USD (67.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.54% (253.26 USD)
Varlığa göre:
60.27% (225.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|206
|GBPUSD
|103
|XAUUSD
|31
|EURUSD
|28
|USDJPY
|4
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|375
|GBPUSD
|-166
|XAUUSD
|-1
|EURUSD
|24
|USDJPY
|-13
|AUDUSD
|3
|USDCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|39K
|GBPUSD
|-8.7K
|XAUUSD
|83
|EURUSD
|-2.2K
|USDJPY
|-1.9K
|AUDUSD
|256
|USDCHF
|131
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +47.60 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +87.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -253.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InfinoxLimited-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
81%
0
0
USD
USD
663
USD
USD
33
94%
374
81%
73%
1.42
0.60
USD
USD
68%
1:500