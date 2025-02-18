SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold maverick
Omeh Philip

Gold maverick

Omeh Philip
0 recensioni
Affidabilità
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 81%
InfinoxLimited-Live03
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
374
Profit Trade:
303 (81.01%)
Loss Trade:
71 (18.98%)
Best Trade:
47.60 USD
Worst Trade:
-34.05 USD
Profitto lordo:
741.94 USD (65 097 pips)
Perdita lorda:
-519.39 USD (38 191 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (87.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
87.88 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
72.80%
Massimo carico di deposito:
49.74%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
258 (68.98%)
Short Trade:
116 (31.02%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
2.45 USD
Perdita media:
-7.32 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-253.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-253.12 USD (12)
Crescita mensile:
7.68%
Previsione annuale:
93.18%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.55 USD
Massimale:
253.26 USD (67.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.54% (253.26 USD)
Per equità:
60.27% (225.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 206
GBPUSD 103
XAUUSD 31
EURUSD 28
USDJPY 4
AUDUSD 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 375
GBPUSD -166
XAUUSD -1
EURUSD 24
USDJPY -13
AUDUSD 3
USDCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 39K
GBPUSD -8.7K
XAUUSD 83
EURUSD -2.2K
USDJPY -1.9K
AUDUSD 256
USDCHF 131
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +47.60 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +87.88 USD
Massima perdita consecutiva: -253.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InfinoxLimited-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
Non ci sono recensioni
2025.06.19 03:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 03:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 17:47
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 14:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 13:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 06:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 18:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 01:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 02:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.07 07:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 22:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.23 07:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 12:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.31 03:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 16:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.12 13:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.12 13:32
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold maverick
30USD al mese
81%
0
0
USD
663
USD
33
94%
374
81%
73%
1.42
0.60
USD
68%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.