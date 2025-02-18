- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
374
Profit Trade:
303 (81.01%)
Loss Trade:
71 (18.98%)
Best Trade:
47.60 USD
Worst Trade:
-34.05 USD
Profitto lordo:
741.94 USD (65 097 pips)
Perdita lorda:
-519.39 USD (38 191 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (87.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
87.88 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
72.80%
Massimo carico di deposito:
49.74%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
258 (68.98%)
Short Trade:
116 (31.02%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
2.45 USD
Perdita media:
-7.32 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-253.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-253.12 USD (12)
Crescita mensile:
7.68%
Previsione annuale:
93.18%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.55 USD
Massimale:
253.26 USD (67.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.54% (253.26 USD)
Per equità:
60.27% (225.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|206
|GBPUSD
|103
|XAUUSD
|31
|EURUSD
|28
|USDJPY
|4
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|375
|GBPUSD
|-166
|XAUUSD
|-1
|EURUSD
|24
|USDJPY
|-13
|AUDUSD
|3
|USDCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|39K
|GBPUSD
|-8.7K
|XAUUSD
|83
|EURUSD
|-2.2K
|USDJPY
|-1.9K
|AUDUSD
|256
|USDCHF
|131
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +47.60 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +87.88 USD
Massima perdita consecutiva: -253.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InfinoxLimited-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
