Omeh Philip

Gold maverick

Omeh Philip
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 81%
InfinoxLimited-Live03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
370
Bénéfice trades:
301 (81.35%)
Perte trades:
69 (18.65%)
Meilleure transaction:
47.60 USD
Pire transaction:
-34.05 USD
Bénéfice brut:
719.35 USD (64 698 pips)
Perte brute:
-497.73 USD (36 582 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (87.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
87.88 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
72.80%
Charge de dépôt maximale:
49.74%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.88
Longs trades:
254 (68.65%)
Courts trades:
116 (31.35%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
0.60 USD
Bénéfice moyen:
2.39 USD
Perte moyenne:
-7.21 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-253.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-253.12 USD (12)
Croissance mensuelle:
7.53%
Prévision annuelle:
91.35%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
26.55 USD
Maximal:
253.26 USD (67.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
67.54% (253.26 USD)
Par fonds propres:
60.27% (225.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 206
GBPUSD 103
XAUUSD 31
EURUSD 24
USDJPY 4
AUDUSD 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 375
GBPUSD -166
XAUUSD -1
EURUSD 23
USDJPY -13
AUDUSD 3
USDCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 39K
GBPUSD -8.7K
XAUUSD 83
EURUSD -1K
USDJPY -1.9K
AUDUSD 256
USDCHF 131
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +47.60 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +87.88 USD
Perte consécutive maximale: -253.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InfinoxLimited-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
Aucun avis
2025.06.19 03:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 03:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 17:47
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 14:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 13:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 06:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 18:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 01:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 02:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.07 07:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 22:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.23 07:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 12:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.31 03:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 16:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.12 13:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.12 13:32
A large drawdown may occur on the account again
Copier

