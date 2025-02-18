SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ICTrading_Moderated
Adrian Nieves De La Cruz

ICTrading_Moderated

Adrian Nieves De La Cruz
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 25%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 138
Kârla kapanan işlemler:
835 (73.37%)
Zararla kapanan işlemler:
303 (26.63%)
En iyi işlem:
34.32 EUR
En kötü işlem:
-83.42 EUR
Brüt kâr:
2 508.39 EUR (297 404 pips)
Brüt zarar:
-2 132.54 EUR (420 957 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (85.15 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
177.68 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
90.40%
Maks. mevduat yükü:
15.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.51
Alış işlemleri:
606 (53.25%)
Satış işlemleri:
532 (46.75%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.33 EUR
Ortalama kâr:
3.00 EUR
Ortalama zarar:
-7.04 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-53.75 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-130.78 EUR (3)
Aylık büyüme:
12.52%
Yıllık tahmin:
151.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
248.46 EUR (10.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.17% (248.46 EUR)
Varlığa göre:
52.44% (968.80 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 483
AUDCAD 292
XAUUSD 60
USDJPY 50
EURUSD 42
AUDUSD 27
GBPUSD 25
EURNZD 25
GBPAUD 23
EURAUD 20
AUDJPY 18
NZDUSD 13
EURJPY 12
CHFJPY 11
BTCUSD 9
GBPJPY 9
USDCAD 6
GBPCHF 4
EURCAD 2
GBPCAD 2
EURGBP 2
US30 1
EURCHF 1
USDCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 195
AUDCAD 269
XAUUSD 279
USDJPY -244
EURUSD 39
AUDUSD 18
GBPUSD 156
EURNZD -60
GBPAUD -35
EURAUD 82
AUDJPY 47
NZDUSD -40
EURJPY -133
CHFJPY 94
BTCUSD -53
GBPJPY -176
USDCAD -6
GBPCHF 8
EURCAD 3
GBPCAD 3
EURGBP -4
US30 -9
EURCHF -6
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 15K
AUDCAD 21K
XAUUSD 20K
USDJPY -14K
EURUSD 3.3K
AUDUSD 827
GBPUSD 8.9K
EURNZD -5.5K
GBPAUD -643
EURAUD 3.6K
AUDJPY 3.5K
NZDUSD -1.8K
EURJPY -9.5K
CHFJPY 7.2K
BTCUSD -160K
GBPJPY -12K
USDCAD -226
GBPCHF 169
EURCAD 64
GBPCAD 72
EURGBP -36
US30 -870
EURCHF -73
USDCHF 17
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.32 EUR
En kötü işlem: -83 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +85.15 EUR
Maksimum ardışık zarar: -53.75 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-Live29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 01:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 10:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.28 13:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 14:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
