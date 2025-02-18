SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ICTrading_Moderated
Adrian Nieves De La Cruz

ICTrading_Moderated

Adrian Nieves De La Cruz
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 25%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 138
Profit Trade:
835 (73.37%)
Loss Trade:
303 (26.63%)
Best Trade:
34.32 EUR
Worst Trade:
-83.42 EUR
Profitto lordo:
2 508.39 EUR (297 404 pips)
Perdita lorda:
-2 132.54 EUR (420 957 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (85.15 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
177.68 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
90.40%
Massimo carico di deposito:
15.66%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
606 (53.25%)
Short Trade:
532 (46.75%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.33 EUR
Profitto medio:
3.00 EUR
Perdita media:
-7.04 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-53.75 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-130.78 EUR (3)
Crescita mensile:
10.62%
Previsione annuale:
128.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
248.46 EUR (10.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.17% (248.46 EUR)
Per equità:
52.44% (968.80 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 483
AUDCAD 292
XAUUSD 60
USDJPY 50
EURUSD 42
AUDUSD 27
GBPUSD 25
EURNZD 25
GBPAUD 23
EURAUD 20
AUDJPY 18
NZDUSD 13
EURJPY 12
CHFJPY 11
BTCUSD 9
GBPJPY 9
USDCAD 6
GBPCHF 4
EURCAD 2
GBPCAD 2
EURGBP 2
US30 1
EURCHF 1
USDCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 195
AUDCAD 269
XAUUSD 279
USDJPY -244
EURUSD 39
AUDUSD 18
GBPUSD 156
EURNZD -60
GBPAUD -35
EURAUD 82
AUDJPY 47
NZDUSD -40
EURJPY -133
CHFJPY 94
BTCUSD -53
GBPJPY -176
USDCAD -6
GBPCHF 8
EURCAD 3
GBPCAD 3
EURGBP -4
US30 -9
EURCHF -6
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 15K
AUDCAD 21K
XAUUSD 20K
USDJPY -14K
EURUSD 3.3K
AUDUSD 827
GBPUSD 8.9K
EURNZD -5.5K
GBPAUD -643
EURAUD 3.6K
AUDJPY 3.5K
NZDUSD -1.8K
EURJPY -9.5K
CHFJPY 7.2K
BTCUSD -160K
GBPJPY -12K
USDCAD -226
GBPCHF 169
EURCAD 64
GBPCAD 72
EURGBP -36
US30 -870
EURCHF -73
USDCHF 17
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.32 EUR
Worst Trade: -83 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +85.15 EUR
Massima perdita consecutiva: -53.75 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-Live29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 01:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 10:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.28 13:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 14:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ICTrading_Moderated
30USD al mese
25%
0
0
USD
1.3K
EUR
37
100%
1 138
73%
90%
1.17
0.33
EUR
52%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.