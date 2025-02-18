SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ICTrading_Moderated
Adrian Nieves De La Cruz

ICTrading_Moderated

Adrian Nieves De La Cruz
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 29%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 136
Bénéfice trades:
835 (73.50%)
Perte trades:
301 (26.50%)
Meilleure transaction:
34.32 EUR
Pire transaction:
-83.42 EUR
Bénéfice brut:
2 508.39 EUR (297 404 pips)
Perte brute:
-2 096.50 EUR (420 259 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (85.15 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
177.68 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
90.40%
Charge de dépôt maximale:
15.66%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.66
Longs trades:
604 (53.17%)
Courts trades:
532 (46.83%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
0.36 EUR
Bénéfice moyen:
3.00 EUR
Perte moyenne:
-6.97 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-53.75 EUR)
Perte consécutive maximale:
-130.78 EUR (3)
Croissance mensuelle:
13.40%
Prévision annuelle:
162.61%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
248.46 EUR (10.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.17% (248.46 EUR)
Par fonds propres:
52.44% (968.80 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 483
AUDCAD 292
XAUUSD 60
USDJPY 48
EURUSD 42
AUDUSD 27
GBPUSD 25
EURNZD 25
GBPAUD 23
EURAUD 20
AUDJPY 18
NZDUSD 13
EURJPY 12
CHFJPY 11
BTCUSD 9
GBPJPY 9
USDCAD 6
GBPCHF 4
EURCAD 2
GBPCAD 2
EURGBP 2
US30 1
EURCHF 1
USDCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 195
AUDCAD 269
XAUUSD 279
USDJPY -203
EURUSD 39
AUDUSD 18
GBPUSD 156
EURNZD -60
GBPAUD -35
EURAUD 82
AUDJPY 47
NZDUSD -40
EURJPY -133
CHFJPY 94
BTCUSD -53
GBPJPY -176
USDCAD -6
GBPCHF 8
EURCAD 3
GBPCAD 3
EURGBP -4
US30 -9
EURCHF -6
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 15K
AUDCAD 21K
XAUUSD 20K
USDJPY -14K
EURUSD 3.3K
AUDUSD 827
GBPUSD 8.9K
EURNZD -5.5K
GBPAUD -643
EURAUD 3.6K
AUDJPY 3.5K
NZDUSD -1.8K
EURJPY -9.5K
CHFJPY 7.2K
BTCUSD -160K
GBPJPY -12K
USDCAD -226
GBPCHF 169
EURCAD 64
GBPCAD 72
EURGBP -36
US30 -870
EURCHF -73
USDCHF 17
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.32 EUR
Pire transaction: -83 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +85.15 EUR
Perte consécutive maximale: -53.75 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-Live29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 01:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 10:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.28 13:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 14:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
