Ulrike Drews

Cacc

Ulrike Drews
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 416%
XM.COM-Real 1
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
577
Kârla kapanan işlemler:
409 (70.88%)
Zararla kapanan işlemler:
168 (29.12%)
En iyi işlem:
96.16 EUR
En kötü işlem:
-165.58 EUR
Brüt kâr:
2 724.14 EUR (81 763 pips)
Brüt zarar:
-901.89 EUR (41 406 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (48.98 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
133.52 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
79.27%
Maks. mevduat yükü:
192.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
11.00
Alış işlemleri:
308 (53.38%)
Satış işlemleri:
269 (46.62%)
Kâr faktörü:
3.02
Beklenen getiri:
3.16 EUR
Ortalama kâr:
6.66 EUR
Ortalama zarar:
-5.37 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-42.63 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-165.72 EUR (2)
Aylık büyüme:
22.28%
Yıllık tahmin:
273.62%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
165.72 EUR (12.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.73% (165.58 EUR)
Varlığa göre:
53.85% (915.92 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD# 226
AUDUSD# 222
EURUSD# 129
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD# 485
AUDUSD# 1.4K
EURUSD# 192
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD# 14K
AUDUSD# 22K
EURUSD# 4.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +96.16 EUR
En kötü işlem: -166 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +48.98 EUR
Maksimum ardışık zarar: -42.63 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XM.COM-Real 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
