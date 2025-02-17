SegnaliSezioni
Ulrike Drews

Cacc

Ulrike Drews
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 416%
XM.COM-Real 1
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
577
Profit Trade:
409 (70.88%)
Loss Trade:
168 (29.12%)
Best Trade:
96.16 EUR
Worst Trade:
-165.58 EUR
Profitto lordo:
2 724.14 EUR (81 763 pips)
Perdita lorda:
-901.89 EUR (41 406 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (48.98 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
133.52 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
79.27%
Massimo carico di deposito:
192.37%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.00
Long Trade:
308 (53.38%)
Short Trade:
269 (46.62%)
Fattore di profitto:
3.02
Profitto previsto:
3.16 EUR
Profitto medio:
6.66 EUR
Perdita media:
-5.37 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-42.63 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-165.72 EUR (2)
Crescita mensile:
23.06%
Previsione annuale:
279.85%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
165.72 EUR (12.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.73% (165.58 EUR)
Per equità:
53.85% (915.92 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD# 226
AUDUSD# 222
EURUSD# 129
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD# 485
AUDUSD# 1.4K
EURUSD# 192
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD# 14K
AUDUSD# 22K
EURUSD# 4.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +96.16 EUR
Worst Trade: -166 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +48.98 EUR
Massima perdita consecutiva: -42.63 EUR

Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Cacc
30USD al mese
416%
0
0
USD
2.3K
EUR
32
99%
577
70%
79%
3.02
3.16
EUR
54%
1:30
