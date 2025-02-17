SignauxSections
Ulrike Drews

Cacc

Ulrike Drews
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 416%
XM.COM-Real 1
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
577
Bénéfice trades:
409 (70.88%)
Perte trades:
168 (29.12%)
Meilleure transaction:
96.16 EUR
Pire transaction:
-165.58 EUR
Bénéfice brut:
2 724.14 EUR (81 763 pips)
Perte brute:
-901.89 EUR (41 406 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (48.98 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
133.52 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
79.27%
Charge de dépôt maximale:
192.37%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
11.00
Longs trades:
308 (53.38%)
Courts trades:
269 (46.62%)
Facteur de profit:
3.02
Rendement attendu:
3.16 EUR
Bénéfice moyen:
6.66 EUR
Perte moyenne:
-5.37 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-42.63 EUR)
Perte consécutive maximale:
-165.72 EUR (2)
Croissance mensuelle:
24.19%
Prévision annuelle:
293.45%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
165.72 EUR (12.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.73% (165.58 EUR)
Par fonds propres:
53.85% (915.92 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD# 226
AUDUSD# 222
EURUSD# 129
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD# 485
AUDUSD# 1.4K
EURUSD# 192
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD# 14K
AUDUSD# 22K
EURUSD# 4.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +96.16 EUR
Pire transaction: -166 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +48.98 EUR
Perte consécutive maximale: -42.63 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XM.COM-Real 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Cacc
30 USD par mois
416%
0
0
USD
2.3K
EUR
31
99%
577
70%
79%
3.02
3.16
EUR
54%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.