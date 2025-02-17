SegnaliSezioni
Semiu Kilaso

Road to 1M

Semiu Kilaso
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 60 USD al mese
crescita dal 2025 82%
Axi-US07-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
624
Profit Trade:
387 (62.01%)
Loss Trade:
237 (37.98%)
Best Trade:
213.60 USD
Worst Trade:
-172.00 USD
Profitto lordo:
9 431.90 USD (276 590 pips)
Perdita lorda:
-7 808.94 USD (218 832 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (263.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
468.10 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
13.83%
Massimo carico di deposito:
79.86%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.53
Long Trade:
360 (57.69%)
Short Trade:
264 (42.31%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
2.60 USD
Profitto medio:
24.37 USD
Perdita media:
-32.95 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-369.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-451.80 USD (5)
Crescita mensile:
-2.07%
Previsione annuale:
-25.11%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
194.41 USD
Massimale:
460.05 USD (18.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.37% (460.05 USD)
Per equità:
8.72% (205.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTECH 383
XAUUSD.pro 208
EURUSD.pro 12
US30 11
GBPUSD.pro 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTECH 1.1K
XAUUSD.pro 129
EURUSD.pro 98
US30 94
GBPUSD.pro 162
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTECH 36K
XAUUSD.pro 12K
EURUSD.pro -33
US30 8.7K
GBPUSD.pro 942
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +213.60 USD
Worst Trade: -172 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +263.10 USD
Massima perdita consecutiva: -369.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US07-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

vps26
Non ci sono recensioni
2025.07.28 06:24
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 08:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 12:05
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.7% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 10:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 17:27
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 06:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 02:14
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.69% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 23:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 18:54
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.27% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 01:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 06:43
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.55% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 22:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.22 02:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 17:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.12 20:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.12 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.12 07:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.12 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.11 23:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
