SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Multi IA
David Jean Maurice Bocart

Multi IA

David Jean Maurice Bocart
0 inceleme
Güvenilirlik
84 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 813%
VantageInternational-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9 109
Kârla kapanan işlemler:
6 272 (68.85%)
Zararla kapanan işlemler:
2 837 (31.15%)
En iyi işlem:
2 635.96 EUR
En kötü işlem:
-5 257.63 EUR
Brüt kâr:
65 730.60 EUR (2 463 656 pips)
Brüt zarar:
-39 814.74 EUR (3 403 503 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (98.89 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
8 158.64 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
69.63%
Maks. mevduat yükü:
8.49%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.69
Alış işlemleri:
4 657 (51.13%)
Satış işlemleri:
4 452 (48.87%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
2.85 EUR
Ortalama kâr:
10.48 EUR
Ortalama zarar:
-14.03 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
58 (-282.72 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-5 414.13 EUR (3)
Aylık büyüme:
-9.08%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.39 EUR
Maksimum:
7 031.61 EUR (20.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.36% (4 272.59 EUR)
Varlığa göre:
40.41% (6 040.76 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD+ 1945
GBPUSD+ 1889
NZDUSD+ 1123
EURUSD+ 995
XAUUSD+ 850
AUDUSD+ 744
USDCAD+ 669
EURGBP+ 419
CADJPY+ 233
AUDCAD+ 190
BTCUSD 30
GBPAUD+ 5
GBPNZD+ 5
GBPCHF+ 1
EURCHF+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD+ 2.3K
GBPUSD+ 856
NZDUSD+ 749
EURUSD+ 805
XAUUSD+ 25K
AUDUSD+ 938
USDCAD+ 167
EURGBP+ -420
CADJPY+ 77
AUDCAD+ 436
BTCUSD -1K
GBPAUD+ 87
GBPNZD+ 52
GBPCHF+ 12
EURCHF+ 19
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD+ 106K
GBPUSD+ 33K
NZDUSD+ 35K
EURUSD+ 24K
XAUUSD+ 6.9K
AUDUSD+ 25K
USDCAD+ 27K
EURGBP+ -18K
CADJPY+ 3.7K
AUDCAD+ 12K
BTCUSD -1.7M
GBPAUD+ 442
GBPNZD+ 592
GBPCHF+ 48
EURCHF+ 53
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 635.96 EUR
En kötü işlem: -5 258 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +98.89 EUR
Maksimum ardışık zarar: -282.72 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live
0.00 × 8
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Mix of AI GEN, Secret Impulse, AI Golden Jet
İnceleme yok
2025.09.01 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 13:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 08:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 06:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.07 02:02
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.99% of days out of 501 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 04:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 23:37
80% of growth achieved within 24 days. This comprises 4.99% of days out of 481 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 07:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 07:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 01:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 08:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 01:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 11:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 20:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 09:01
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.93% of days out of 426 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.21 13:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Multi IA
Ayda 500 USD
813%
0
0
USD
13K
EUR
84
84%
9 109
68%
70%
1.65
2.85
EUR
40%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.