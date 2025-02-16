- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
9 104
Bénéfice trades:
6 268 (68.84%)
Perte trades:
2 836 (31.15%)
Meilleure transaction:
2 635.96 EUR
Pire transaction:
-5 257.63 EUR
Bénéfice brut:
65 718.61 EUR (2 462 771 pips)
Perte brute:
-39 812.31 EUR (3 403 240 pips)
Gains consécutifs maximales:
63 (98.89 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
8 158.64 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
69.63%
Charge de dépôt maximale:
8.49%
Dernier trade:
21 il y a des minutes
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.68
Longs trades:
4 652 (51.10%)
Courts trades:
4 452 (48.90%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
2.85 EUR
Bénéfice moyen:
10.48 EUR
Perte moyenne:
-14.04 EUR
Pertes consécutives maximales:
58 (-282.72 EUR)
Perte consécutive maximale:
-5 414.13 EUR (3)
Croissance mensuelle:
-8.65%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
84%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.39 EUR
Maximal:
7 031.61 EUR (20.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.36% (4 272.59 EUR)
Par fonds propres:
40.41% (6 040.76 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURAUD+
|1945
|GBPUSD+
|1889
|NZDUSD+
|1123
|EURUSD+
|995
|XAUUSD+
|845
|AUDUSD+
|744
|USDCAD+
|669
|EURGBP+
|419
|CADJPY+
|233
|AUDCAD+
|190
|BTCUSD
|30
|GBPAUD+
|5
|GBPNZD+
|5
|GBPCHF+
|1
|EURCHF+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURAUD+
|2.3K
|GBPUSD+
|856
|NZDUSD+
|749
|EURUSD+
|805
|XAUUSD+
|25K
|AUDUSD+
|938
|USDCAD+
|167
|EURGBP+
|-420
|CADJPY+
|77
|AUDCAD+
|436
|BTCUSD
|-1K
|GBPAUD+
|87
|GBPNZD+
|52
|GBPCHF+
|12
|EURCHF+
|19
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURAUD+
|106K
|GBPUSD+
|33K
|NZDUSD+
|35K
|EURUSD+
|24K
|XAUUSD+
|6.3K
|AUDUSD+
|25K
|USDCAD+
|27K
|EURGBP+
|-18K
|CADJPY+
|3.7K
|AUDCAD+
|12K
|BTCUSD
|-1.7M
|GBPAUD+
|442
|GBPNZD+
|592
|GBPCHF+
|48
|EURCHF+
|53
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2 635.96 EUR
Pire transaction: -5 258 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +98.89 EUR
Perte consécutive maximale: -282.72 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 8
Mix of AI GEN, Secret Impulse, AI Golden Jet
