SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Multi IA
David Jean Maurice Bocart

Multi IA

David Jean Maurice Bocart
0 avis
Fiabilité
84 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2024 812%
VantageInternational-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9 104
Bénéfice trades:
6 268 (68.84%)
Perte trades:
2 836 (31.15%)
Meilleure transaction:
2 635.96 EUR
Pire transaction:
-5 257.63 EUR
Bénéfice brut:
65 718.61 EUR (2 462 771 pips)
Perte brute:
-39 812.31 EUR (3 403 240 pips)
Gains consécutifs maximales:
63 (98.89 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
8 158.64 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
69.63%
Charge de dépôt maximale:
8.49%
Dernier trade:
21 il y a des minutes
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.68
Longs trades:
4 652 (51.10%)
Courts trades:
4 452 (48.90%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
2.85 EUR
Bénéfice moyen:
10.48 EUR
Perte moyenne:
-14.04 EUR
Pertes consécutives maximales:
58 (-282.72 EUR)
Perte consécutive maximale:
-5 414.13 EUR (3)
Croissance mensuelle:
-8.65%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
84%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.39 EUR
Maximal:
7 031.61 EUR (20.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.36% (4 272.59 EUR)
Par fonds propres:
40.41% (6 040.76 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD+ 1945
GBPUSD+ 1889
NZDUSD+ 1123
EURUSD+ 995
XAUUSD+ 845
AUDUSD+ 744
USDCAD+ 669
EURGBP+ 419
CADJPY+ 233
AUDCAD+ 190
BTCUSD 30
GBPAUD+ 5
GBPNZD+ 5
GBPCHF+ 1
EURCHF+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD+ 2.3K
GBPUSD+ 856
NZDUSD+ 749
EURUSD+ 805
XAUUSD+ 25K
AUDUSD+ 938
USDCAD+ 167
EURGBP+ -420
CADJPY+ 77
AUDCAD+ 436
BTCUSD -1K
GBPAUD+ 87
GBPNZD+ 52
GBPCHF+ 12
EURCHF+ 19
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD+ 106K
GBPUSD+ 33K
NZDUSD+ 35K
EURUSD+ 24K
XAUUSD+ 6.3K
AUDUSD+ 25K
USDCAD+ 27K
EURGBP+ -18K
CADJPY+ 3.7K
AUDCAD+ 12K
BTCUSD -1.7M
GBPAUD+ 442
GBPNZD+ 592
GBPCHF+ 48
EURCHF+ 53
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 635.96 EUR
Pire transaction: -5 258 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +98.89 EUR
Perte consécutive maximale: -282.72 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live
0.00 × 8
Mix of AI GEN, Secret Impulse, AI Golden Jet
Aucun avis
2025.09.01 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 13:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 08:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 06:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.07 02:02
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.99% of days out of 501 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 04:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 23:37
80% of growth achieved within 24 days. This comprises 4.99% of days out of 481 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 07:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 07:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 01:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 08:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 01:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 11:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 20:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 09:01
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.93% of days out of 426 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.21 13:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.