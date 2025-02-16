- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9 109
Profit Trade:
6 272 (68.85%)
Loss Trade:
2 837 (31.15%)
Best Trade:
2 635.96 EUR
Worst Trade:
-5 257.63 EUR
Profitto lordo:
65 730.60 EUR (2 463 656 pips)
Perdita lorda:
-39 814.74 EUR (3 403 503 pips)
Vincite massime consecutive:
63 (98.89 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
8 158.64 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
69.63%
Massimo carico di deposito:
8.49%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.69
Long Trade:
4 657 (51.13%)
Short Trade:
4 452 (48.87%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
2.85 EUR
Profitto medio:
10.48 EUR
Perdita media:
-14.03 EUR
Massime perdite consecutive:
58 (-282.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-5 414.13 EUR (3)
Crescita mensile:
-8.25%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.39 EUR
Massimale:
7 031.61 EUR (20.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.36% (4 272.59 EUR)
Per equità:
40.41% (6 040.76 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD+
|1945
|GBPUSD+
|1889
|NZDUSD+
|1123
|EURUSD+
|995
|XAUUSD+
|850
|AUDUSD+
|744
|USDCAD+
|669
|EURGBP+
|419
|CADJPY+
|233
|AUDCAD+
|190
|BTCUSD
|30
|GBPAUD+
|5
|GBPNZD+
|5
|GBPCHF+
|1
|EURCHF+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD+
|2.3K
|GBPUSD+
|856
|NZDUSD+
|749
|EURUSD+
|805
|XAUUSD+
|25K
|AUDUSD+
|938
|USDCAD+
|167
|EURGBP+
|-420
|CADJPY+
|77
|AUDCAD+
|436
|BTCUSD
|-1K
|GBPAUD+
|87
|GBPNZD+
|52
|GBPCHF+
|12
|EURCHF+
|19
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD+
|106K
|GBPUSD+
|33K
|NZDUSD+
|35K
|EURUSD+
|24K
|XAUUSD+
|6.9K
|AUDUSD+
|25K
|USDCAD+
|27K
|EURGBP+
|-18K
|CADJPY+
|3.7K
|AUDCAD+
|12K
|BTCUSD
|-1.7M
|GBPAUD+
|442
|GBPNZD+
|592
|GBPCHF+
|48
|EURCHF+
|53
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 635.96 EUR
Worst Trade: -5 258 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +98.89 EUR
Massima perdita consecutiva: -282.72 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 8
Mix of AI GEN, Secret Impulse, AI Golden Jet
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
500USD al mese
813%
0
0
USD
USD
13K
EUR
EUR
84
84%
9 109
68%
70%
1.65
2.85
EUR
EUR
40%
1:500