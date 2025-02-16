SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Multi IA
David Jean Maurice Bocart

Multi IA

David Jean Maurice Bocart
0 recensioni
Affidabilità
84 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2024 813%
VantageInternational-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9 109
Profit Trade:
6 272 (68.85%)
Loss Trade:
2 837 (31.15%)
Best Trade:
2 635.96 EUR
Worst Trade:
-5 257.63 EUR
Profitto lordo:
65 730.60 EUR (2 463 656 pips)
Perdita lorda:
-39 814.74 EUR (3 403 503 pips)
Vincite massime consecutive:
63 (98.89 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
8 158.64 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
69.63%
Massimo carico di deposito:
8.49%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.69
Long Trade:
4 657 (51.13%)
Short Trade:
4 452 (48.87%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
2.85 EUR
Profitto medio:
10.48 EUR
Perdita media:
-14.03 EUR
Massime perdite consecutive:
58 (-282.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-5 414.13 EUR (3)
Crescita mensile:
-8.25%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.39 EUR
Massimale:
7 031.61 EUR (20.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.36% (4 272.59 EUR)
Per equità:
40.41% (6 040.76 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD+ 1945
GBPUSD+ 1889
NZDUSD+ 1123
EURUSD+ 995
XAUUSD+ 850
AUDUSD+ 744
USDCAD+ 669
EURGBP+ 419
CADJPY+ 233
AUDCAD+ 190
BTCUSD 30
GBPAUD+ 5
GBPNZD+ 5
GBPCHF+ 1
EURCHF+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD+ 2.3K
GBPUSD+ 856
NZDUSD+ 749
EURUSD+ 805
XAUUSD+ 25K
AUDUSD+ 938
USDCAD+ 167
EURGBP+ -420
CADJPY+ 77
AUDCAD+ 436
BTCUSD -1K
GBPAUD+ 87
GBPNZD+ 52
GBPCHF+ 12
EURCHF+ 19
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD+ 106K
GBPUSD+ 33K
NZDUSD+ 35K
EURUSD+ 24K
XAUUSD+ 6.9K
AUDUSD+ 25K
USDCAD+ 27K
EURGBP+ -18K
CADJPY+ 3.7K
AUDCAD+ 12K
BTCUSD -1.7M
GBPAUD+ 442
GBPNZD+ 592
GBPCHF+ 48
EURCHF+ 53
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 635.96 EUR
Worst Trade: -5 258 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +98.89 EUR
Massima perdita consecutiva: -282.72 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live
0.00 × 8
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Mix of AI GEN, Secret Impulse, AI Golden Jet
Non ci sono recensioni
2025.09.01 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 13:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 08:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 06:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.07 02:02
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.99% of days out of 501 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 04:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 23:37
80% of growth achieved within 24 days. This comprises 4.99% of days out of 481 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 07:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 07:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 01:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 08:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 01:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 11:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 20:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 09:01
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.93% of days out of 426 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.21 13:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Multi IA
500USD al mese
813%
0
0
USD
13K
EUR
84
84%
9 109
68%
70%
1.65
2.85
EUR
40%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.