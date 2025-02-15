SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Solid Strategy
Dario Argenziano

Solid Strategy

Dario Argenziano
0 inceleme
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -24%
FPMarkets-Live3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
302
Kârla kapanan işlemler:
211 (69.86%)
Zararla kapanan işlemler:
91 (30.13%)
En iyi işlem:
20.94 EUR
En kötü işlem:
-104.74 EUR
Brüt kâr:
316.67 EUR (31 865 pips)
Brüt zarar:
-433.65 EUR (47 887 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (10.53 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
22.02 EUR (2)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
61.43%
Maks. mevduat yükü:
7.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
188 (62.25%)
Satış işlemleri:
114 (37.75%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-0.39 EUR
Ortalama kâr:
1.50 EUR
Ortalama zarar:
-4.77 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-115.80 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-157.37 EUR (2)
Aylık büyüme:
6.21%
Yıllık tahmin:
75.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
195.98 EUR
Maksimum:
260.40 EUR (46.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.87% (260.40 EUR)
Varlığa göre:
29.21% (151.01 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 187
GBPNZD 78
EURCHF 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -12
GBPNZD -154
EURCHF 33
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -2.3K
GBPNZD -15K
EURCHF 1.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.94 EUR
En kötü işlem: -105 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10.53 EUR
Maksimum ardışık zarar: -115.80 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarkets-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live3
0.00 × 8
RoboForex-ProCent-7
1.26 × 31
XMGlobal-Real 43
10.63 × 8
The Automated Trading System combines two main approaches: scalping and statistical analysis, applied to a selection of currency pairs (forex).

This system is designed to operate autonomously, leveraging advanced algorithms to identify trading opportunities in real-time, execute trades, and manage risk efficiently.

Minimum capital of 1000 EUR or USD.

İnceleme yok
2025.08.05 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 03:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 06:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 03:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.15 22:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
