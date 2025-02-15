- Büyüme
İşlemler:
302
Kârla kapanan işlemler:
211 (69.86%)
Zararla kapanan işlemler:
91 (30.13%)
En iyi işlem:
20.94 EUR
En kötü işlem:
-104.74 EUR
Brüt kâr:
316.67 EUR (31 865 pips)
Brüt zarar:
-433.65 EUR (47 887 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (10.53 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
22.02 EUR (2)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
61.43%
Maks. mevduat yükü:
7.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
188 (62.25%)
Satış işlemleri:
114 (37.75%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-0.39 EUR
Ortalama kâr:
1.50 EUR
Ortalama zarar:
-4.77 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-115.80 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-157.37 EUR (2)
Aylık büyüme:
6.21%
Yıllık tahmin:
75.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
195.98 EUR
Maksimum:
260.40 EUR (46.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.87% (260.40 EUR)
Varlığa göre:
29.21% (151.01 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|187
|GBPNZD
|78
|EURCHF
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-12
|GBPNZD
|-154
|EURCHF
|33
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-2.3K
|GBPNZD
|-15K
|EURCHF
|1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarkets-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
The Automated Trading System combines two main approaches: scalping and statistical analysis, applied to a selection of currency pairs (forex).
This system is designed to operate autonomously, leveraging advanced algorithms to identify trading opportunities in real-time, execute trades, and manage risk efficiently.
Minimum capital of 1000 EUR or USD.
İnceleme yok
