Trade:
302
Profit Trade:
211 (69.86%)
Loss Trade:
91 (30.13%)
Best Trade:
20.94 EUR
Worst Trade:
-104.74 EUR
Profitto lordo:
316.67 EUR (31 865 pips)
Perdita lorda:
-433.65 EUR (47 887 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (10.53 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
22.02 EUR (2)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
61.43%
Massimo carico di deposito:
7.24%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
188 (62.25%)
Short Trade:
114 (37.75%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-0.39 EUR
Profitto medio:
1.50 EUR
Perdita media:
-4.77 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-115.80 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-157.37 EUR (2)
Crescita mensile:
6.21%
Previsione annuale:
75.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
195.98 EUR
Massimale:
260.40 EUR (46.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.87% (260.40 EUR)
Per equità:
29.21% (151.01 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|187
|GBPNZD
|78
|EURCHF
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-12
|GBPNZD
|-154
|EURCHF
|33
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-2.3K
|GBPNZD
|-15K
|EURCHF
|1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarkets-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 8
|
RoboForex-ProCent-7
|1.26 × 31
|
XMGlobal-Real 43
|10.63 × 8
l sistema di Trading Automatico combina due approcci principali: scalping e analisi statistica, applicati su una selezione di coppie di valute (forex).
Questo sistema è progettato per operare in modo autonomo, sfruttando algoritmi avanzati per identificare opportunità di trading in tempo reale, eseguire operazioni e gestire il rischio in modo efficiente.
Capitale minimo 500 Eur o USD
Non ci sono recensioni
