Dario Argenziano

Solid Strategy

Dario Argenziano
0 recensioni
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -24%
FPMarkets-Live3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
302
Profit Trade:
211 (69.86%)
Loss Trade:
91 (30.13%)
Best Trade:
20.94 EUR
Worst Trade:
-104.74 EUR
Profitto lordo:
316.67 EUR (31 865 pips)
Perdita lorda:
-433.65 EUR (47 887 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (10.53 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
22.02 EUR (2)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
61.43%
Massimo carico di deposito:
7.24%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
188 (62.25%)
Short Trade:
114 (37.75%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-0.39 EUR
Profitto medio:
1.50 EUR
Perdita media:
-4.77 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-115.80 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-157.37 EUR (2)
Crescita mensile:
6.21%
Previsione annuale:
75.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
195.98 EUR
Massimale:
260.40 EUR (46.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.87% (260.40 EUR)
Per equità:
29.21% (151.01 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 187
GBPNZD 78
EURCHF 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -12
GBPNZD -154
EURCHF 33
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -2.3K
GBPNZD -15K
EURCHF 1.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.94 EUR
Worst Trade: -105 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.53 EUR
Massima perdita consecutiva: -115.80 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarkets-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live3
0.00 × 8
RoboForex-ProCent-7
1.26 × 31
XMGlobal-Real 43
10.63 × 8
l sistema di Trading Automatico combina due approcci principali: scalping e analisi statistica, applicati su una selezione di coppie di valute (forex).

Questo sistema è progettato per operare in modo autonomo, sfruttando algoritmi avanzati per identificare opportunità di trading in tempo reale, eseguire operazioni e gestire il rischio in modo efficiente.

Capitale minimo 500 Eur o USD


Non ci sono recensioni
2025.08.05 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 03:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 06:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 03:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.15 22:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
