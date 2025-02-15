SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Solid Strategy
Dario Argenziano

Solid Strategy

Dario Argenziano
0 avis
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -25%
FPMarkets-Live3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
296
Bénéfice trades:
208 (70.27%)
Perte trades:
88 (29.73%)
Meilleure transaction:
20.94 EUR
Pire transaction:
-104.74 EUR
Bénéfice brut:
310.46 EUR (31 600 pips)
Perte brute:
-429.22 EUR (47 412 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (10.53 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
22.02 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
61.43%
Charge de dépôt maximale:
7.24%
Dernier trade:
41 il y a des minutes
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.46
Longs trades:
184 (62.16%)
Courts trades:
112 (37.84%)
Facteur de profit:
0.72
Rendement attendu:
-0.40 EUR
Bénéfice moyen:
1.49 EUR
Perte moyenne:
-4.88 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-115.80 EUR)
Perte consécutive maximale:
-157.37 EUR (2)
Croissance mensuelle:
5.98%
Prévision annuelle:
72.62%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
195.98 EUR
Maximal:
260.40 EUR (46.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.87% (260.40 EUR)
Par fonds propres:
29.21% (151.01 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 181
GBPNZD 78
EURCHF 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -14
GBPNZD -154
EURCHF 33
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -2.1K
GBPNZD -15K
EURCHF 1.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.94 EUR
Pire transaction: -105 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +10.53 EUR
Perte consécutive maximale: -115.80 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarkets-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarkets-Live3
0.00 × 8
RoboForex-ProCent-7
1.26 × 31
XMGlobal-Real 43
10.63 × 8
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

The Automated Trading System combines two main approaches: scalping and statistical analysis, applied to a selection of currency pairs (forex).

This system is designed to operate autonomously, leveraging advanced algorithms to identify trading opportunities in real-time, execute trades, and manage risk efficiently.

Minimum capital of 1000 EUR or USD.

Aucun avis
2025.08.05 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 03:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 06:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 03:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.15 22:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Solid Strategy
30 USD par mois
-25%
0
0
USD
335
EUR
38
0%
296
70%
61%
0.72
-0.40
EUR
49%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.