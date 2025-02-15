Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

SwitchMarkets-Real 0.00 × 1 IronFXBM-Real10 0.00 × 1 ICMarkets-Live24 0.00 × 1 AxioryAsia-02Live 0.00 × 1 E8Funding-Demo 0.00 × 2 EquitiBrokerageSC-Live 3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live15 0.20 × 20 ICMarketsEU-Live18 0.28 × 32 ICMarketsSC-Live19 0.41 × 1026 DooPrime-Live 2 0.45 × 22 ICMarketsSC-Live12 0.48 × 778 ICMarketsSC-Live23 0.48 × 857 ICMarketsSC-Live08 0.50 × 1383 ICMarketsSC-Live31 0.51 × 9814 ICMarketsSC-Live11 0.53 × 3872 ICMarketsSC-Live09 0.65 × 138 ICMarketsSC-Live05 0.66 × 44 ICMarkets-Live15 0.70 × 80 Exness-Real17 0.70 × 20 ICMarketsSC-Live18 0.71 × 14 ICMarkets-Live22 0.73 × 157 ICMarketsSC-Live20 0.75 × 624 FPMarketsLLC-Live4 0.76 × 42 FusionMarkets-Demo 0.81 × 4399 160 daha fazla...