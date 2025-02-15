- Büyüme
İşlemler:
2 906
Kârla kapanan işlemler:
1 968 (67.72%)
Zararla kapanan işlemler:
938 (32.28%)
En iyi işlem:
377.11 USD
En kötü işlem:
-512.34 USD
Brüt kâr:
16 431.03 USD (436 692 pips)
Brüt zarar:
-17 512.39 USD (368 595 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (1 272.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 272.90 USD (56)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
68.38%
Maks. mevduat yükü:
117.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.21
Alış işlemleri:
1 408 (48.45%)
Satış işlemleri:
1 498 (51.55%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.37 USD
Ortalama kâr:
8.35 USD
Ortalama zarar:
-18.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-1 663.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 663.05 USD (25)
Aylık büyüme:
27.72%
Yıllık tahmin:
336.35%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 741.19 USD
Maksimum:
5 044.03 USD (93.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.71% (4 680.04 USD)
Varlığa göre:
73.93% (5 566.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURSGD
|1156
|XAUUSD
|968
|AUDNZD
|79
|USDCAD
|54
|EURUSD
|50
|EURAUD
|49
|AUDCAD
|43
|GBPAUD
|39
|AUDUSD
|37
|GBPNZD
|35
|EURCAD
|34
|GBPUSD
|30
|CHFJPY
|30
|USDJPY
|28
|NZDCAD
|27
|USDCHF
|27
|EURJPY
|26
|NZDUSD
|23
|GBPCAD
|22
|AUDJPY
|20
|AUDCHF
|19
|NZDJPY
|19
|GBPCHF
|18
|EURGBP
|16
|GBPJPY
|16
|CADJPY
|15
|EURNZD
|8
|EURCHF
|6
|CADCHF
|6
|NZDCHF
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURSGD
|-2.8K
|XAUUSD
|89
|AUDNZD
|72
|USDCAD
|-273
|EURUSD
|-1.1K
|EURAUD
|852
|AUDCAD
|258
|GBPAUD
|23
|AUDUSD
|42
|GBPNZD
|137
|EURCAD
|-102
|GBPUSD
|55
|CHFJPY
|131
|USDJPY
|942
|NZDCAD
|300
|USDCHF
|-446
|EURJPY
|-1K
|NZDUSD
|-104
|GBPCAD
|227
|AUDJPY
|187
|AUDCHF
|125
|NZDJPY
|188
|GBPCHF
|176
|EURGBP
|567
|GBPJPY
|60
|CADJPY
|60
|EURNZD
|130
|EURCHF
|76
|CADCHF
|-1
|NZDCHF
|74
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURSGD
|-33K
|XAUUSD
|3K
|AUDNZD
|7.6K
|USDCAD
|-509
|EURUSD
|-13K
|EURAUD
|21K
|AUDCAD
|4.9K
|GBPAUD
|-3.3K
|AUDUSD
|2.8K
|GBPNZD
|8.2K
|EURCAD
|2.7K
|GBPUSD
|2.8K
|CHFJPY
|7.3K
|USDJPY
|7.4K
|NZDCAD
|13K
|USDCHF
|-4.6K
|EURJPY
|-15K
|NZDUSD
|-2.4K
|GBPCAD
|8.5K
|AUDJPY
|8.2K
|AUDCHF
|4.8K
|NZDJPY
|8.3K
|GBPCHF
|5.4K
|EURGBP
|1.9K
|GBPJPY
|4.1K
|CADJPY
|4.3K
|EURNZD
|7.1K
|EURCHF
|3K
|CADCHF
|1.3K
|NZDCHF
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +377.11 USD
En kötü işlem: -512 USD
Maksimum ardışık kazanç: 56
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +1 272.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 663.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|0.20 × 20
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.41 × 1026
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live12
|0.48 × 778
|
ICMarketsSC-Live23
|0.48 × 857
|
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 1383
|
ICMarketsSC-Live31
|0.51 × 9814
|
ICMarketsSC-Live11
|0.53 × 3872
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
|
ICMarketsSC-Live05
|0.66 × 44
|
ICMarkets-Live15
|0.70 × 80
|
Exness-Real17
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live18
|0.71 × 14
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 157
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 624
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.76 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.81 × 4399
Combined eas and settings
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
-11%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
33
89%
2 906
67%
68%
0.93
-0.37
USD
USD
95%
1:500