Sinyaller / MetaTrader 4 / Ken Master 01
Kang Wing Chan

Ken Master 01

Kang Wing Chan
0 inceleme
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -11%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 906
Kârla kapanan işlemler:
1 968 (67.72%)
Zararla kapanan işlemler:
938 (32.28%)
En iyi işlem:
377.11 USD
En kötü işlem:
-512.34 USD
Brüt kâr:
16 431.03 USD (436 692 pips)
Brüt zarar:
-17 512.39 USD (368 595 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (1 272.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 272.90 USD (56)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
68.38%
Maks. mevduat yükü:
117.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.21
Alış işlemleri:
1 408 (48.45%)
Satış işlemleri:
1 498 (51.55%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.37 USD
Ortalama kâr:
8.35 USD
Ortalama zarar:
-18.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-1 663.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 663.05 USD (25)
Aylık büyüme:
27.72%
Yıllık tahmin:
336.35%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 741.19 USD
Maksimum:
5 044.03 USD (93.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.71% (4 680.04 USD)
Varlığa göre:
73.93% (5 566.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURSGD 1156
XAUUSD 968
AUDNZD 79
USDCAD 54
EURUSD 50
EURAUD 49
AUDCAD 43
GBPAUD 39
AUDUSD 37
GBPNZD 35
EURCAD 34
GBPUSD 30
CHFJPY 30
USDJPY 28
NZDCAD 27
USDCHF 27
EURJPY 26
NZDUSD 23
GBPCAD 22
AUDJPY 20
AUDCHF 19
NZDJPY 19
GBPCHF 18
EURGBP 16
GBPJPY 16
CADJPY 15
EURNZD 8
EURCHF 6
CADCHF 6
NZDCHF 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURSGD -2.8K
XAUUSD 89
AUDNZD 72
USDCAD -273
EURUSD -1.1K
EURAUD 852
AUDCAD 258
GBPAUD 23
AUDUSD 42
GBPNZD 137
EURCAD -102
GBPUSD 55
CHFJPY 131
USDJPY 942
NZDCAD 300
USDCHF -446
EURJPY -1K
NZDUSD -104
GBPCAD 227
AUDJPY 187
AUDCHF 125
NZDJPY 188
GBPCHF 176
EURGBP 567
GBPJPY 60
CADJPY 60
EURNZD 130
EURCHF 76
CADCHF -1
NZDCHF 74
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURSGD -33K
XAUUSD 3K
AUDNZD 7.6K
USDCAD -509
EURUSD -13K
EURAUD 21K
AUDCAD 4.9K
GBPAUD -3.3K
AUDUSD 2.8K
GBPNZD 8.2K
EURCAD 2.7K
GBPUSD 2.8K
CHFJPY 7.3K
USDJPY 7.4K
NZDCAD 13K
USDCHF -4.6K
EURJPY -15K
NZDUSD -2.4K
GBPCAD 8.5K
AUDJPY 8.2K
AUDCHF 4.8K
NZDJPY 8.3K
GBPCHF 5.4K
EURGBP 1.9K
GBPJPY 4.1K
CADJPY 4.3K
EURNZD 7.1K
EURCHF 3K
CADCHF 1.3K
NZDCHF 2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +377.11 USD
En kötü işlem: -512 USD
Maksimum ardışık kazanç: 56
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +1 272.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 663.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.20 × 20
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.41 × 1026
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 778
ICMarketsSC-Live23
0.48 × 857
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 1383
ICMarketsSC-Live31
0.51 × 9814
ICMarketsSC-Live11
0.53 × 3872
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
ICMarketsSC-Live05
0.66 × 44
ICMarkets-Live15
0.70 × 80
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.71 × 14
ICMarkets-Live22
0.73 × 157
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 624
FPMarketsLLC-Live4
0.76 × 42
FusionMarkets-Demo
0.81 × 4399
160 daha fazla...
Combined eas and settings
İnceleme yok
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 06:04
No swaps are charged
2025.08.14 06:04
No swaps are charged
2025.08.14 00:48
No swaps are charged
2025.08.14 00:48
No swaps are charged
2025.08.11 08:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 02:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 02:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 21:41
High current drawdown in 71% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 63% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 55% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 09:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 14:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 11:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 06:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 13:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ken Master 01
Ayda 50 USD
-11%
0
0
USD
3.7K
USD
33
89%
2 906
67%
68%
0.93
-0.37
USD
95%
1:500
Kopyala

