SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Ken Master 01
Kang Wing Chan

Ken Master 01

Kang Wing Chan
0 avis
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -11%
ICMarketsSC-Live33
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 906
Bénéfice trades:
1 968 (67.72%)
Perte trades:
938 (32.28%)
Meilleure transaction:
377.11 USD
Pire transaction:
-512.34 USD
Bénéfice brut:
16 431.03 USD (436 692 pips)
Perte brute:
-17 512.39 USD (368 595 pips)
Gains consécutifs maximales:
56 (1 272.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 272.90 USD (56)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
68.38%
Charge de dépôt maximale:
117.72%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.21
Longs trades:
1 408 (48.45%)
Courts trades:
1 498 (51.55%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.37 USD
Bénéfice moyen:
8.35 USD
Perte moyenne:
-18.67 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-1 663.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 663.05 USD (25)
Croissance mensuelle:
27.72%
Prévision annuelle:
336.35%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 741.19 USD
Maximal:
5 044.03 USD (93.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
94.71% (4 680.04 USD)
Par fonds propres:
73.93% (5 566.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURSGD 1156
XAUUSD 968
AUDNZD 79
USDCAD 54
EURUSD 50
EURAUD 49
AUDCAD 43
GBPAUD 39
AUDUSD 37
GBPNZD 35
EURCAD 34
GBPUSD 30
CHFJPY 30
USDJPY 28
NZDCAD 27
USDCHF 27
EURJPY 26
NZDUSD 23
GBPCAD 22
AUDJPY 20
AUDCHF 19
NZDJPY 19
GBPCHF 18
EURGBP 16
GBPJPY 16
CADJPY 15
EURNZD 8
EURCHF 6
CADCHF 6
NZDCHF 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURSGD -2.8K
XAUUSD 89
AUDNZD 72
USDCAD -273
EURUSD -1.1K
EURAUD 852
AUDCAD 258
GBPAUD 23
AUDUSD 42
GBPNZD 137
EURCAD -102
GBPUSD 55
CHFJPY 131
USDJPY 942
NZDCAD 300
USDCHF -446
EURJPY -1K
NZDUSD -104
GBPCAD 227
AUDJPY 187
AUDCHF 125
NZDJPY 188
GBPCHF 176
EURGBP 567
GBPJPY 60
CADJPY 60
EURNZD 130
EURCHF 76
CADCHF -1
NZDCHF 74
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURSGD -33K
XAUUSD 3K
AUDNZD 7.6K
USDCAD -509
EURUSD -13K
EURAUD 21K
AUDCAD 4.9K
GBPAUD -3.3K
AUDUSD 2.8K
GBPNZD 8.2K
EURCAD 2.7K
GBPUSD 2.8K
CHFJPY 7.3K
USDJPY 7.4K
NZDCAD 13K
USDCHF -4.6K
EURJPY -15K
NZDUSD -2.4K
GBPCAD 8.5K
AUDJPY 8.2K
AUDCHF 4.8K
NZDJPY 8.3K
GBPCHF 5.4K
EURGBP 1.9K
GBPJPY 4.1K
CADJPY 4.3K
EURNZD 7.1K
EURCHF 3K
CADCHF 1.3K
NZDCHF 2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +377.11 USD
Pire transaction: -512 USD
Gains consécutifs maximales: 56
Pertes consécutives maximales: 25
Bénéfice consécutif maximal: +1 272.90 USD
Perte consécutive maximale: -1 663.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.20 × 20
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.41 × 1026
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 778
ICMarketsSC-Live23
0.48 × 857
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 1383
ICMarketsSC-Live31
0.51 × 9814
ICMarketsSC-Live11
0.53 × 3872
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
ICMarketsSC-Live05
0.66 × 44
ICMarkets-Live15
0.70 × 80
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.71 × 14
ICMarkets-Live22
0.73 × 157
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 624
FPMarketsLLC-Live4
0.76 × 42
FusionMarkets-Demo
0.81 × 4399
160 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Combined eas and settings
Aucun avis
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 06:04
No swaps are charged
2025.08.14 06:04
No swaps are charged
2025.08.14 00:48
No swaps are charged
2025.08.14 00:48
No swaps are charged
2025.08.11 08:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 02:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 02:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 21:41
High current drawdown in 71% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 63% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 55% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 09:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 14:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 11:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 06:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 13:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Ken Master 01
50 USD par mois
-11%
0
0
USD
3.7K
USD
33
89%
2 906
67%
68%
0.93
-0.37
USD
95%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.