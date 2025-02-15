SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ken Master 01
Kang Wing Chan

Ken Master 01

Kang Wing Chan
0 recensioni
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -11%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 906
Profit Trade:
1 968 (67.72%)
Loss Trade:
938 (32.28%)
Best Trade:
377.11 USD
Worst Trade:
-512.34 USD
Profitto lordo:
16 431.03 USD (436 692 pips)
Perdita lorda:
-17 512.39 USD (368 595 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (1 272.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 272.90 USD (56)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
68.38%
Massimo carico di deposito:
117.72%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.21
Long Trade:
1 408 (48.45%)
Short Trade:
1 498 (51.55%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.37 USD
Profitto medio:
8.35 USD
Perdita media:
-18.67 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-1 663.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 663.05 USD (25)
Crescita mensile:
27.72%
Previsione annuale:
336.35%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 741.19 USD
Massimale:
5 044.03 USD (93.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
94.71% (4 680.04 USD)
Per equità:
73.93% (5 566.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURSGD 1156
XAUUSD 968
AUDNZD 79
USDCAD 54
EURUSD 50
EURAUD 49
AUDCAD 43
GBPAUD 39
AUDUSD 37
GBPNZD 35
EURCAD 34
GBPUSD 30
CHFJPY 30
USDJPY 28
NZDCAD 27
USDCHF 27
EURJPY 26
NZDUSD 23
GBPCAD 22
AUDJPY 20
AUDCHF 19
NZDJPY 19
GBPCHF 18
EURGBP 16
GBPJPY 16
CADJPY 15
EURNZD 8
EURCHF 6
CADCHF 6
NZDCHF 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURSGD -2.8K
XAUUSD 89
AUDNZD 72
USDCAD -273
EURUSD -1.1K
EURAUD 852
AUDCAD 258
GBPAUD 23
AUDUSD 42
GBPNZD 137
EURCAD -102
GBPUSD 55
CHFJPY 131
USDJPY 942
NZDCAD 300
USDCHF -446
EURJPY -1K
NZDUSD -104
GBPCAD 227
AUDJPY 187
AUDCHF 125
NZDJPY 188
GBPCHF 176
EURGBP 567
GBPJPY 60
CADJPY 60
EURNZD 130
EURCHF 76
CADCHF -1
NZDCHF 74
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURSGD -33K
XAUUSD 3K
AUDNZD 7.6K
USDCAD -509
EURUSD -13K
EURAUD 21K
AUDCAD 4.9K
GBPAUD -3.3K
AUDUSD 2.8K
GBPNZD 8.2K
EURCAD 2.7K
GBPUSD 2.8K
CHFJPY 7.3K
USDJPY 7.4K
NZDCAD 13K
USDCHF -4.6K
EURJPY -15K
NZDUSD -2.4K
GBPCAD 8.5K
AUDJPY 8.2K
AUDCHF 4.8K
NZDJPY 8.3K
GBPCHF 5.4K
EURGBP 1.9K
GBPJPY 4.1K
CADJPY 4.3K
EURNZD 7.1K
EURCHF 3K
CADCHF 1.3K
NZDCHF 2.7K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +377.11 USD
Worst Trade: -512 USD
Vincite massime consecutive: 56
Massime perdite consecutive: 25
Massimo profitto consecutivo: +1 272.90 USD
Massima perdita consecutiva: -1 663.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.20 × 20
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.41 × 1026
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 778
ICMarketsSC-Live23
0.48 × 857
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 1383
ICMarketsSC-Live31
0.51 × 9814
ICMarketsSC-Live11
0.53 × 3872
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
ICMarketsSC-Live05
0.66 × 44
ICMarkets-Live15
0.70 × 80
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.71 × 14
ICMarkets-Live22
0.73 × 157
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 624
FPMarketsLLC-Live4
0.76 × 42
FusionMarkets-Demo
0.81 × 4399
160 più
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.