- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 906
Profit Trade:
1 968 (67.72%)
Loss Trade:
938 (32.28%)
Best Trade:
377.11 USD
Worst Trade:
-512.34 USD
Profitto lordo:
16 431.03 USD (436 692 pips)
Perdita lorda:
-17 512.39 USD (368 595 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (1 272.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 272.90 USD (56)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
68.38%
Massimo carico di deposito:
117.72%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.21
Long Trade:
1 408 (48.45%)
Short Trade:
1 498 (51.55%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.37 USD
Profitto medio:
8.35 USD
Perdita media:
-18.67 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-1 663.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 663.05 USD (25)
Crescita mensile:
27.72%
Previsione annuale:
336.35%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 741.19 USD
Massimale:
5 044.03 USD (93.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
94.71% (4 680.04 USD)
Per equità:
73.93% (5 566.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURSGD
|1156
|XAUUSD
|968
|AUDNZD
|79
|USDCAD
|54
|EURUSD
|50
|EURAUD
|49
|AUDCAD
|43
|GBPAUD
|39
|AUDUSD
|37
|GBPNZD
|35
|EURCAD
|34
|GBPUSD
|30
|CHFJPY
|30
|USDJPY
|28
|NZDCAD
|27
|USDCHF
|27
|EURJPY
|26
|NZDUSD
|23
|GBPCAD
|22
|AUDJPY
|20
|AUDCHF
|19
|NZDJPY
|19
|GBPCHF
|18
|EURGBP
|16
|GBPJPY
|16
|CADJPY
|15
|EURNZD
|8
|EURCHF
|6
|CADCHF
|6
|NZDCHF
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURSGD
|-2.8K
|XAUUSD
|89
|AUDNZD
|72
|USDCAD
|-273
|EURUSD
|-1.1K
|EURAUD
|852
|AUDCAD
|258
|GBPAUD
|23
|AUDUSD
|42
|GBPNZD
|137
|EURCAD
|-102
|GBPUSD
|55
|CHFJPY
|131
|USDJPY
|942
|NZDCAD
|300
|USDCHF
|-446
|EURJPY
|-1K
|NZDUSD
|-104
|GBPCAD
|227
|AUDJPY
|187
|AUDCHF
|125
|NZDJPY
|188
|GBPCHF
|176
|EURGBP
|567
|GBPJPY
|60
|CADJPY
|60
|EURNZD
|130
|EURCHF
|76
|CADCHF
|-1
|NZDCHF
|74
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURSGD
|-33K
|XAUUSD
|3K
|AUDNZD
|7.6K
|USDCAD
|-509
|EURUSD
|-13K
|EURAUD
|21K
|AUDCAD
|4.9K
|GBPAUD
|-3.3K
|AUDUSD
|2.8K
|GBPNZD
|8.2K
|EURCAD
|2.7K
|GBPUSD
|2.8K
|CHFJPY
|7.3K
|USDJPY
|7.4K
|NZDCAD
|13K
|USDCHF
|-4.6K
|EURJPY
|-15K
|NZDUSD
|-2.4K
|GBPCAD
|8.5K
|AUDJPY
|8.2K
|AUDCHF
|4.8K
|NZDJPY
|8.3K
|GBPCHF
|5.4K
|EURGBP
|1.9K
|GBPJPY
|4.1K
|CADJPY
|4.3K
|EURNZD
|7.1K
|EURCHF
|3K
|CADCHF
|1.3K
|NZDCHF
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +377.11 USD
Worst Trade: -512 USD
Vincite massime consecutive: 56
Massime perdite consecutive: 25
Massimo profitto consecutivo: +1 272.90 USD
Massima perdita consecutiva: -1 663.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|0.20 × 20
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.41 × 1026
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live12
|0.48 × 778
|
ICMarketsSC-Live23
|0.48 × 857
|
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 1383
|
ICMarketsSC-Live31
|0.51 × 9814
|
ICMarketsSC-Live11
|0.53 × 3872
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
|
ICMarketsSC-Live05
|0.66 × 44
|
ICMarkets-Live15
|0.70 × 80
|
Exness-Real17
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live18
|0.71 × 14
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 157
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 624
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.76 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.81 × 4399
Combined eas and settings
Non ci sono recensioni
