İşlemler:
113
Kârla kapanan işlemler:
76 (67.25%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (32.74%)
En iyi işlem:
135.90 USD
En kötü işlem:
-84.85 USD
Brüt kâr:
653.43 USD (22 123 pips)
Brüt zarar:
-372.06 USD (14 830 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (58.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
148.20 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
33.33%
Maks. mevduat yükü:
23.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.47
Alış işlemleri:
49 (43.36%)
Satış işlemleri:
64 (56.64%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
2.49 USD
Ortalama kâr:
8.60 USD
Ortalama zarar:
-10.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-130.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-130.07 USD (4)
Aylık büyüme:
12.19%
Yıllık tahmin:
150.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.10 USD
Maksimum:
190.94 USD (8.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.81% (190.94 USD)
Varlığa göre:
43.57% (93.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|50
|AUDCAD
|34
|NZDCAD
|29
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|85
|AUDCAD
|66
|NZDCAD
|130
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|2.3K
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
En iyi işlem: +135.90 USD
En kötü işlem: -85 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +58.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -130.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 4
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live16
|0.31 × 13
|
ICMarketsSC-Live12
|0.48 × 40
|
Tickmill-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live31
|0.58 × 385
|
ICMarketsSC-Live11
|0.60 × 161
|
ICMarketsSC-Live23
|0.62 × 91
|
ICMarketsSC-Live20
|0.63 × 425
|
FusionMarkets-Live 2
|0.67 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.83 × 114
|
VantageInternational-Live 7
|0.86 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.05 × 462
|
ICMarketsSC-Live25
|1.09 × 138
|
FusionMarkets-Demo
|1.09 × 217
|
ICMarketsSC-Live19
|1.11 × 28
|
ICMarketsSC-Live33
|1.16 × 1082
|
Tickmill-Live02
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|1.35 × 20
