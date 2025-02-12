Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US09-Live 0.00 × 4 ICTrading-Live29 0.00 × 3 ICMarketsEU-Live18 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.25 × 8 ICMarketsSC-Live16 0.31 × 13 ICMarketsSC-Live12 0.48 × 40 Tickmill-Live04 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live15 0.50 × 4 ICMarketsSC-Live31 0.58 × 385 ICMarketsSC-Live11 0.60 × 161 ICMarketsSC-Live23 0.62 × 91 ICMarketsSC-Live20 0.63 × 425 FusionMarkets-Live 2 0.67 × 3 TickmillUK-Live03 0.67 × 3 ICMarketsSC-Live08 0.83 × 114 VantageInternational-Live 7 0.86 × 7 Pepperstone-Edge01 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 1.05 × 462 ICMarketsSC-Live25 1.09 × 138 FusionMarkets-Demo 1.09 × 217 ICMarketsSC-Live19 1.11 × 28 ICMarketsSC-Live33 1.16 × 1082 Tickmill-Live02 1.17 × 6 ICMarketsSC-Live07 1.35 × 20 94 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya