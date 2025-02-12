SinyallerBölümler
Parada Soikam

Boring PII

Parada Soikam
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 41%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
113
Kârla kapanan işlemler:
76 (67.25%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (32.74%)
En iyi işlem:
135.90 USD
En kötü işlem:
-84.85 USD
Brüt kâr:
653.43 USD (22 123 pips)
Brüt zarar:
-372.06 USD (14 830 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (58.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
148.20 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
33.33%
Maks. mevduat yükü:
23.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.47
Alış işlemleri:
49 (43.36%)
Satış işlemleri:
64 (56.64%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
2.49 USD
Ortalama kâr:
8.60 USD
Ortalama zarar:
-10.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-130.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-130.07 USD (4)
Aylık büyüme:
12.19%
Yıllık tahmin:
150.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.10 USD
Maksimum:
190.94 USD (8.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.81% (190.94 USD)
Varlığa göre:
43.57% (93.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 50
AUDCAD 34
NZDCAD 29
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 85
AUDCAD 66
NZDCAD 130
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 2.3K
AUDCAD 6
NZDCAD 5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +135.90 USD
En kötü işlem: -85 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +58.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -130.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US09-Live
0.00 × 4
ICTrading-Live29
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live16
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 40
Tickmill-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.58 × 385
ICMarketsSC-Live11
0.60 × 161
ICMarketsSC-Live23
0.62 × 91
ICMarketsSC-Live20
0.63 × 425
FusionMarkets-Live 2
0.67 × 3
TickmillUK-Live03
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.83 × 114
VantageInternational-Live 7
0.86 × 7
Pepperstone-Edge01
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.05 × 462
ICMarketsSC-Live25
1.09 × 138
FusionMarkets-Demo
1.09 × 217
ICMarketsSC-Live19
1.11 × 28
ICMarketsSC-Live33
1.16 × 1082
Tickmill-Live02
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live07
1.35 × 20
Test
İnceleme yok
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 03:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 22:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 13:36
No swaps are charged
2025.06.05 13:36
No swaps are charged
2025.06.05 12:37
No swaps are charged
2025.06.05 12:37
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Boring PII
Ayda 30 USD
41%
0
0
USD
234
USD
33
100%
113
67%
33%
1.75
2.49
USD
44%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.