- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
113
Profit Trade:
76 (67.25%)
Loss Trade:
37 (32.74%)
Best Trade:
135.90 USD
Worst Trade:
-84.85 USD
Profitto lordo:
653.43 USD (22 123 pips)
Perdita lorda:
-372.06 USD (14 830 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (58.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
148.20 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
33.33%
Massimo carico di deposito:
23.95%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.47
Long Trade:
49 (43.36%)
Short Trade:
64 (56.64%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
2.49 USD
Profitto medio:
8.60 USD
Perdita media:
-10.06 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-130.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-130.07 USD (4)
Crescita mensile:
12.19%
Previsione annuale:
150.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.10 USD
Massimale:
190.94 USD (8.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.81% (190.94 USD)
Per equità:
43.57% (93.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|50
|AUDCAD
|34
|NZDCAD
|29
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|85
|AUDCAD
|66
|NZDCAD
|130
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|2.3K
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +135.90 USD
Worst Trade: -85 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +58.39 USD
Massima perdita consecutiva: -130.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 4
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live16
|0.31 × 13
|
ICMarketsSC-Live12
|0.48 × 40
|
Tickmill-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live31
|0.58 × 385
|
ICMarketsSC-Live11
|0.60 × 161
|
ICMarketsSC-Live23
|0.62 × 91
|
ICMarketsSC-Live20
|0.63 × 425
|
FusionMarkets-Live 2
|0.67 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.83 × 114
|
VantageInternational-Live 7
|0.86 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.05 × 462
|
ICMarketsSC-Live25
|1.09 × 138
|
FusionMarkets-Demo
|1.09 × 217
|
ICMarketsSC-Live19
|1.11 × 28
|
ICMarketsSC-Live33
|1.16 × 1082
|
Tickmill-Live02
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|1.35 × 20
