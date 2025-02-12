SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Boring PII
Parada Soikam

Boring PII

Parada Soikam
0 avis
Fiabilité
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 41%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
113
Bénéfice trades:
76 (67.25%)
Perte trades:
37 (32.74%)
Meilleure transaction:
135.90 USD
Pire transaction:
-84.85 USD
Bénéfice brut:
653.43 USD (22 123 pips)
Perte brute:
-372.06 USD (14 830 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (58.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
148.20 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
33.33%
Charge de dépôt maximale:
23.95%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.47
Longs trades:
49 (43.36%)
Courts trades:
64 (56.64%)
Facteur de profit:
1.76
Rendement attendu:
2.49 USD
Bénéfice moyen:
8.60 USD
Perte moyenne:
-10.06 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-130.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-130.07 USD (4)
Croissance mensuelle:
12.19%
Prévision annuelle:
150.43%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
24.10 USD
Maximal:
190.94 USD (8.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.81% (190.94 USD)
Par fonds propres:
43.57% (93.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 50
AUDCAD 34
NZDCAD 29
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 85
AUDCAD 66
NZDCAD 130
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD 2.3K
AUDCAD 6
NZDCAD 5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +135.90 USD
Pire transaction: -85 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +58.39 USD
Perte consécutive maximale: -130.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US09-Live
0.00 × 4
ICTrading-Live29
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live16
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 40
Tickmill-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.58 × 385
ICMarketsSC-Live11
0.60 × 161
ICMarketsSC-Live23
0.62 × 91
ICMarketsSC-Live20
0.63 × 425
FusionMarkets-Live 2
0.67 × 3
TickmillUK-Live03
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.83 × 114
VantageInternational-Live 7
0.86 × 7
Pepperstone-Edge01
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.05 × 462
ICMarketsSC-Live25
1.09 × 138
FusionMarkets-Demo
1.09 × 217
ICMarketsSC-Live19
1.11 × 28
ICMarketsSC-Live33
1.16 × 1082
Tickmill-Live02
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live07
1.35 × 20
94 plus...
Test
Aucun avis
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 03:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 22:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 13:36
No swaps are charged
2025.06.05 13:36
No swaps are charged
2025.06.05 12:37
No swaps are charged
2025.06.05 12:37
No swaps are charged
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.